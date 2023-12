20 dic 2023 19:43

“NESSUNO SA DOVE SIA NAVALNY, NÉ IN CHE CONDIZIONI SI TROVI” – IL NUOVO ALLARME DI KYRA JARMYSCH, PORTAVOCE DELL’ATTIVISTA RUSSO, DI CUI NON SI HANNO PIÙ NOTIZIE DA DUE SETTIMANE: “IL CREMLINO NON VOLEVA CHE ALEXEI RILASCIASSE DICHIARAZIONI IN QUESTO PERIODO. SONO SICURA CHE PUTIN ABBIA DATO L’ORDINE DI TRASPORTARLO DA QUALCHE PARTE…”