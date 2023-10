IL “NEW YORK TIMES” SMONTA LA RICOSTRUZIONE DEGLI ISRAELIANI SULL’ESPLOSIONE ALL’OSPEDALE AL-AHLI DI GAZA: “QUELLO CHE L’ESERCITO DI GERUSALEMME HA IDENTIFICATO COME UN RAZZO PUNTATO DA HAMAS SU ISRAELE NON È MAI ESPLOSO VICINO ALL’OSPEDALE”. NON SOLO: “IL RAZZO È STATO LANCIATO DA ISRAELE, NON DA GAZA, E SEMBRA ESSERE ESPLOSO SOPRA IL CONFINE TRA ISRAELE E GAZA” – IL QUOTIDIANO NON ESCLUDE CHE SI SIA TRATTATO DI UN ALTRO RAZZO SPARATO DA HAMAS… - VIDEO

VIDEO: L'INCHIESTA DEL "NEW YORK TIMES"

https://www.nytimes.com/2023/10/24/world/middleeast/gaza-hospital-israel-hamas-video.html

Estratto dell'articolo di www.ilfattoquotidiano.it

Quello che l’esercito israeliano ha identificato come un “razzo puntato su Israele” che “ha fatto cilecca ed è esploso” quasi in contemporanea con l’esplosione dell’ospedale Al-Ahli di Gaza in realtà “non è mai stato vicino all’ospedale”. Non solo: “È stato lanciato da Israele, non da Gaza, e sembra essere esploso sopra il confine tra Israele e Gaza, ad almeno due miglia” dalla struttura. È la conclusione alla quale è arrivato il team di Visual Investigation del New York Times al termine di un’inchiesta condotta da sette persone – Aric Toler, Haley Willis, Riley Mellen, Alessandro Cardia, Natalie Reneau, Julian E. Barnes e Christoph Koettl – con il supporto di altri tre cronisti (Hiba Yazbek, John Ismay e Yousur Al-Hlou).

La conclusione dell’autorevole quotidiano statunitense è dirompente perché, pur non entrando nel merito di cosa (e lanciato da chi) abbia provocato l’esplosione e ritenendo ancora “plausibile” il razzo palestinese, “complica” la ricostruzione ufficiale fornita dalle Forze armate israeliane, basata sui video disponibili dei momenti immediatamente precedenti all’esplosione che, secondo Hamas, ha provocato “centinaia di vittime”.

Una ricostruzione, quella dell’Idf, sposata anche dall’intelligence Usa, e ribadita dal portavoce dell’esercito anche in interviste con Cnn, Bbc e India Today. “Numerosi media – rimarca il New York Times – hanno mostrato il filmato e molti lo hanno citato come prova che un razzo palestinese ha colpito l’ospedale”. Ma il Times – che negli scorsi giorni si era scusato per la copertura nelle ore successive all’evento – ha concluso che il razzo visibile in quei filmati è stato “lanciato da Israele, non da Gaza” ed è esploso lontano dalla struttura.

Il Times, si legge nella lunga inchiesta, “ha sincronizzato le riprese di Al Jazeera con altri cinque video girati contemporaneamente, comprese le riprese di una stazione televisiva israeliana, Channel 12, e di una telecamera Cctv a Tel Aviv”. I video “fornivano una visione del missile da nord, sud, est e ovest”. A quel punto il team investigativo del Nyt ha usato “immagini satellitari per triangolare il punto di lancio” e “ha stabilito che il proiettile è stato lanciato verso Gaza da vicino alla città israeliana di Nahal Oz poco prima” dell’esplosione nel parcheggio dell’ospedale. […]

ospedale di gaza colpito da un missile daniel hagari palestinesi in strada dopo l esplosione all ospedale di gaza analisi sull esplosione all ospedale di gaza.