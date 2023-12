“NICOLAS PUECH È STATO SOGGIOGATO DAL DOMESTICO. I DUE SONO AMANTI” – COLPO DI SCENA NEL CASO DELL’80ENNE EREDE DELLA CASA DI MODA “HERMES”, CHE VORREBBE LASCIARE TUTTO IL SUO PATRIMONIO DA OLTRE 10 MILIARDI DI EURO, AL SUO TUTTOFARE – IL QUOTIDIANO SVIZZERO "BLICK" HA PUBBLICATO LA DENUNCIA, PRESENTATA DA“UNA PERSONA VICINA” AL MILIARDARIO, PER CIRCONVENZIONE D’INCAPACE – DELL’UOMO CHE RICEVEREBBE L’INCREDIBILE SOMMA SI SA SOLO CHE È UN 51ENNE MAROCCHINO, SPOSATO E CON FIGLI, E CHE...

[…] Non smette di far parlare di sé Nicolas Puech, discendente di quinta generazione di "Thierry Hermès ed erede dell’omonima casa di moda francese. Dopo la notizia secondo cui il miliardario 80enne intende lasciare tutto il suo patrimonio, stimato in circa 10,4 miliardi di euro, al suo collaboratore domestico, un uomo di origini marrocchine di 51 anni, il quotidiano svizzero Blick pubblica l’esposto di “una persona vicina” al miliardario presentato all’Autorità per la protezione di adulti e bambini. Secondo questa persona: «I due sono amanti» e ci sarebbero «l’età avanzata e la fragilità dietro la scelta di adottare il domestico e lasciargli i suoi beni».

LE ACCUSE DI CIRCONVENZIONE

L’accusa al tuttofare, sposato e con figli, è di aver soggiogato l’anziano miliardario. Si tratterebbe quindi di un caso di circonvenzione di incapace. Il quotidiano svizzero riporta le parole del denunciante che vive in Val Ferret e ha lavorato con Puech per molti anni: «Purtroppo, l’attualità ci mostra troppo spesso come queste personalità, nell’ultima parte della loro vita, sono talvolta ‘ambite’ da persone il cui unico motivo è l’interesse personale».

Il miliardario avrebbe poi già omaggiato il collaboratore domestico e la sua famiglia di un immobile a Marrakech del valore di circa un milione e mezzo di franchi e di una villa a Montreux da 4 milioni.

