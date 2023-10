16 ott 2023 08:54

“NICOLÒ FAGIOLI E’ AFFETTO DA LUDOPATIA, L’ABBIAMO CONVINTO NOI A DENUNCIARSI” - IL PROCURATORE DEL CENTROCAMPISTA DELLA JUVENTUS RISPONDE AL PADRE DEL GIOCATORE CHE AVEVA CRITICATO GLI AGENTI DI NON AVER TUTELATO IL RAGAZZO: “IL SUO PROBLEMA E’ NATO QUANDO NON ERAVAMO NOI GLI AGENTI. NONOSTANTE QUESTO ABBIAMO DECISO DI NON LASCIARLO SOLO. QUINDI ALTRO CHE MALA GESTIONE, LO ABBIAMO AIUTATO IN TUTTI I MODI…”