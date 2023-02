“NIENTE ALCOL”. E LA PASSEGGERA SCAPOCCIA – FOLLIA SU UN VOLO DELLA AMERICAN AIRLINES PARTITO DA JACKSONVILLE, IN FLORIDA, E DIRETTO A WASHINGTON: UNA HOSTESS SI E' RIFIUTATA DI SERVIRE UN DRINK A UNA 36ENNE CHE VIAGGIAVA IN PRIMA CLASSE E LEI HA PROVATO A ENTRARE NELLA CABINA DI PILOTAGGIO. LA DONNA ERA TALMENTE FUORI CONTROLLO CHE L’AEREO È STATO COSTRETTO A UN ATTERRAGGIO…

tiffany miles

In uno scatto di follia, entra nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo è in volo per chiedere un drink e lo costringe a un atterraggio d'emergenza. È successo nella Carolina del Nord, Stati Uniti. Il volo dell'American Airlines era partito da Jacksonville (Florida) ed era diretto a Washington. Il volo è stato dirottato verso l'aeroporto internazionale di Raleigh-Durham.

Indaga l'FBI

La colpevole si chiama Tiffany Miles, una donna di 36 anni che è stata arrestata dopo l'atterraggio e rilasciata su cauzione, riporta la CNN. [...] la donna ha tentato di violare la cabina di pilotaggio ed è stata in qualche modo fermata dall'equipaggio [...]

Interrogata dalla polizia, ha dichiarato di essere arrabbiata perché non le era stato servito il suo drink. Un uomo, spaventato e preoccupato per quello che stava avvenendo, si è alzato e ha braccato la donna che nel frattempo era diventata una furia. Sul caso sta indagando l'FBI.

