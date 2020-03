“NIENTE PANICO MA RESTATE A CASA” - L'APPELLO DI FIORELLO: “HO UN'IDEA PER VOI: VISTO IL PERIODO, PERCHÉ NON RESTIAMO A CASA? ANDARE IN GIRO AGLI APERITIVI, ALLE FESTE, TUTTI APPICCICATI A MENO DI UN METRO DI DISTANZA? CHE BRUTTA COSA! INVECE RESTANDO IN CASA SI RISCOPRONO GIOCHI NUOVI” - I POST DI ERMAL META E FRANCESCO SARCINA - GIULIANO SANGIORGI SCRIVE UNA CANZONE - VIDEO

Dal social al sociale, il passo è breve. In piena emergenza Coronavirus, i vip decidono di lanciare un appello a tutti i fan, invitando le persone ad evitare comportamenti irresponsabili, che possano favorire il contagio. Sono diversi i modi scelti dai vip, che però veicolano lo stesso messaggio: «Il momento è delicato, non dovete cadere nel panico ma è il caso di restare in casa ed evitare luoghi affollati».

Tra i vip che hanno lanciato simili messaggi ci sono Rosario Fiorello, Francesco Sarcina de Le Vibrazioni e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Ognuno di loro lo ha fatto nel proprio stile: Fiorello, ad esempio, ha lanciato un appello ai più giovani, invitandoli ad aderire al "casismo", ovvero il restare in casa.

«Come state ragazzi? Tutto bene? Ho un'idea per voi: visto il periodo, perché non restiamo a casa? Andare in giro agli aperitivi, alle feste, tutti appiccicati a meno di un metro di distanza? Che brutta cosa! Invece restando in casa si riscoprono giochi nuovi: Monopoli, Risiko, il mimo dei film» - spiega Fiorello su Instagram - «Potete fare il karaoke, giocare, divertirvi a casa coi vostri genitori. State a casa, è meglio. Evitiamo di uscire in questo periodo, si sta tanto bene sul divano... Guardate come sono sereno, c'è del casismo intorno a me. Fai come me, rimani a casa: Vicolo Stretto, Parco della Vittoria... è bellissimo».

Francesco Sarcina ha fatto gli auguri a tutte le donne per l'8 marzo e ha lanciato un appello: «La situazione è molto grave, tante date sono state cancellate perché si erano sovrapposte. Evitiamo i soliti salutini e le solite polemiche, seguiamo le regole perché la situazione è molto grave. Non facciamoci prendere dal panico e aiutiamoci l'uno con l'altro: forza!».

Giuliano Sangiorgi ha invece scelto una canzone inedita per raccontare il momento delicato. «Sono giorni che ci penso... Vorrei incontrarti, ma non si può. Sono ore, lunghe ore passate solo ad aspettare che qualcuno sappia dire qualcosa che faccia sperare, che questa maledetta storia sia sul punto di finire e insieme, finalmente, noi domani torneremo a uscire...» - il testo scritto e cantato dal frontman dei Negramaro - «È poco tempo. C'è solo da aspettare. Ti giuro torneremo a fare l'amore... Per ora resta casa qui con me. Per ora resta a casa. Fallo per te e per me. E per noi».

Lo stesso appello alla calma e al buonsenso arriva anche da Ermal Meta, che sui social ha scritto: «Restate a casa il più possibile. Non sottovalutiamo quello che succede. Finirà bene». Così ha fatto anche Luciano Ligabue.