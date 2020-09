4 set 2020 16:26

“NO GO TEMPO DA PERDER, GO DA FAR” – UN 90ENNE DI ARCADE, VICINO TREVISO, SCORRAZZA IN TRATTORE FREGANDOSENE DELLA PATENTE: 5 MILA EURO DI MULTA - IL MEZZO NON AVEVA TARGA E ASSICURAZIONE - L’ANZIANO HA PROVATO A GIUSTIFICARSI CON I VIGILI: "SONO DI FRETTA, VADO A LAVORARE IL CAMPO..."