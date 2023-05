“NOI NON ATTACCHIAMO PUTIN, LO LASCIAMO AL TRIBUNALE” – IL PRESIDENTE UCRAINO, ZELENSKY, NEGA CHE CI SIA LA MANO DI KIEV DIETRO L’ATTACCO CON DRONE AL CREMLINO: “NON ABBIAMO ABBASTANZA ARMI PER POTERLO FARE. LA RUSSIA HA BISOGNO DI UNA MOTIVAZIONE PER ANDARE AVANTI” – CRESCONO I SOSPETTI CHE SI SIA TRATTATO DI UN’OPERAZIONE “FALSE FLAG” DA PARTE DI MOSCA - DMITRY MEDVEDEV: “NON CI SONO ALTRE OPZIONI SE NON L’ELIMINAZIONE DI ZELENSKY” - IL PRESIDENTE DELLA DUMA, VOLODIN: "DISTRUGGERE IL REGIME DI KIEV" – VIDEO

drone esplode vicino al cremlino 5

MEDVEDEV, NON RESTA CHE ELIMINARE FISICAMENTE ZELENSKY

(ANSA) - "Dopo l'attacco terroristico di oggi, non ci sono altre opzioni se non l'eliminazione fisica di Zelensky. Non è nemmeno necessario firmare l'atto di resa incondizionata. Anche Hitler, come sai, non l'ha firmato". E' la miniaccia su telegram del vicepresidente del consiglio di sicurezza russa Dmitri Medvedev.

ZELENSKY, NON ATTACCHIAMO PUTIN, LO LASCIAMO AL TRIBUNALE

(ANSA) - "Noi non attacchiamo Putin o Mosca. Noi stiamo combattendo sul nostro territorio difendendo le nostre città e villaggi. Non abbiamo abbastanza armi per poterlo fare. Non attacchiamo Putin, lo lasciamo al tribunale". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Helsinki.

PUTIN ZELENSKY

USA, ATTACCO A PUTIN? CAUTELA SULLE NOTIZIE DA MOSCA

(ANSA) - "Ho visto le notizie dal Cremlino, non possiamo confermare nulla e comunque prendere tutto quello che arriva da Mosca con le pinze". Lo ha detto Antony Blinken in un intervento al Washington Post a proposito delle notizie su un attacco di droni contro Vladimir Putin.

ZELENSKY A MOSCA, 'BASTA MANIPOLAZIONI,LASCIATE L'UCRAINA'

drone esplode vicino al cremlino 2

(ANSA) - "La Russia non ha vittorie sul campo, la seconda armata del mondo è perduta" e "ha bisogno di una motivazione per andare avanti". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Helsinki. "Questo è ciò che sta accadendo" e "per questo deve fare mosse inaspettate: tentativi di assassinio, droni a sorpresa. La risposta è semplice: basta attaccarci, basta usare armi, lasciate la nostra terra. La soluzione è così semplice, senza entrare in queste manipolazioni".

CAPO DUMA, 'NECESSARIO DISTRUGGERE IL REGIME DI KIEV'

(ANSA) - La Russia deve impiegare "le armi capaci di fermare e distruggere il regime terrorista di Kiev". Lo scrive su Telegram il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin, affermando che "un attacco terroristico al presidente è un attacco alla Russia".

ESPERTI, DRONI PER ATTACCO AL CREMLINO NON SEMBRANO SOFISTICATI

drone esplode vicino al cremlino 1

(ANSA) - Non sarebbero droni particolarmente sofisticati quelli che secondo Mosca sono stati utilizzati per attaccare il Cremlino. In attesa di analisi ufficiali sui rottami dei velivoli e sulla base delle immagini disponibili gli esperti parlano di droni con ala fissa. Secondo Samuel Bendett, specialista del US Center for Naval Analyses citato dal Guardian, potrebbe trattarsi proprio di questo tipo di droni, capaci di operare a lungo raggio.

drone esplode vicino al cremlino 3

Tra questi il Mugin-5 di fabbricazione cinese, che costa circa 8.500 euro, e secondo fonti russe è già stato utilizzato per attaccare obiettivi a Sebastopoli in Crimea. Altri esperti segnalano poi che il drone ucraino UJ-22, ha caratteristiche simili a quello cinese: secondo il produttore ha una autonomia di volo di 7 ore e una portata fino a 800km. L'obiettivo dei droni, si sottolinea, potrebbe essere stato programmato ma è certo "sorprendente" che i velivoli siano potuti arrivare così vicini al Cremlino senza essere abbattuti.

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY drone esplode vicino al cremlino 4