1 mag 2023 14:30

“NOI SIAMO GENTE VIZIATA CHE LAVORA 30 ORE AL GIORNO, PAGA UN MUTUO E COMPRA A RATE. NON SIAMO UMILI COME TE” - LUCIANA LITTIZZETTO DISINTEGRA MICOL INCORVAIA, UNA DEI MORTI DI FAMA DEL “GF VIP”, RIMASTA “SCONVOLTA” PER IL FATTORINO AMAZON CHE L’AVEVA SVEGLIATA CITOFONANDO ALLE 9.30: “HO RICEVUTO UN MESSAGGIO DA PARTE DEL FATTORINO. ERRORE MIO, DOVEVO ASPETTARE CHE TI SVEGLIASSI TESORO, STRAPPANDOMI I PELI DEL NASO NELL'ATTESA DI FARE ALTRE 18 CONSEGNE IN MEZZ'ORA…”