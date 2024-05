14 mag 2024 09:48

“NOI SIAMO SERI, PRIMA DI PARLARE DI RICHIESTA DI REVISIONE DEL PROCESSO DOBBIAMO FARE DELLE ANALISI...” - I LEGALI DI MASSIMO BOSSETTI, CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA PER L’OMICIDIO DI YARA GAMBIRASIO, HANNO POTUTO VEDERE PER LA PRIMA VOLTA REPERTI E CAMPIONI CHE HANNO PORTATO ALL'ERGASTOLO IL LORO ASSISTITO: “ORA SCOPRIAMO CHE LE ANALISI ERANO RIPETIBILI DAL PRIMO GIORNO. IL MATERIALE C'ERA MENTRE LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO E LA SUPREMA CORTE CI HANNO DETTO CHE QUEL MATERIALE ERA ESAURITO. OGGI ABBIAMO LA PROVA CHE QUESTO È UN FALSO STORICO. PER NOI È UNA CERTEZZA CHE IGNOTO 1 NON FOSSE BOSSETTI”