Estratto dell'articolo di Andrea Palazzo per “il Messaggero”

«Insieme siamo l'uomo più ricco e la ragazza più amata d'America: la gente impazzirà per noi due». Così, nel 1999, Donald Trump si propose a Brooke Shields, che gli rise in faccia: «Grazie, ma la proposta non ha senso». Dalla sua casa a Manhattan l'attrice racconta davanti alla webcam il due di picche dato all'ex presidente Usa.

La ragazzina che faceva impazzire gli uomini ora ha 57 anni, 56 dei quali passati davanti ai riflettori. Dalla prima pubblicità a 11 mesi fino al cinema, passando per le foto nuda a 10 anni. Per la stampa la madre monetizzava la sua bellezza come una maîtresse, ma la realtà era diversa e l'attrice la racconta nella docu-serie Pretty Baby: Brooke Shields, appena arrivata su Disney+.

brooke shields donald trump 2

Nelle interviste le chiedevano se si sentisse sexy a 12 anni...

«[…] Su quei set, però, io mi divertivo, e mia madre incuteva terrore a tutti. Al minimo problema chiamava gli avvocati».

Si è sorpresa delle accuse rivolte a Zeffirelli dai protagonisti di Romeo e Giulietta (girarono scene di nudo non previste, n.d.r.)?

brooke shields michael jackson 3

«Per niente. Lui non rispettava gli attori. Era il Maestro e nessuno gli diceva no. Con me non si sarebbe permesso - mia madre lo avrebbe ucciso - ma ricordo una scena in cui per farmi simulare un orgasmo mi torse un dito del piede».

Nelle docuserie rivela lo stupro subito da un produttore. Perché non ha voluto fare il suo nome?

«Gli darei la possibilità di difendersi. Dopo 30 anni ho superato il trauma, non fa più male».

brooke shields 2

Che reazione ebbe quando il suo amico Michael Jackson dichiarò a Oprah Winfrey che eravate fidanzati?

«Non ne sapevo nulla. Forse aveva bisogno di inventare una storia per i suoi fan e immaginava che avrei capito perché eravamo molto legati. È l'unica spiegazione razionale».

Dichiarò che Agassi la sposò solo per la sua fama, è vero?

«No. Lui odiava lo show business. Una volta distrusse tutti i suoi trofei sportivi perché in una scena di Friends, in cui recitavo, lo avevo fatto ingelosire».

Era il periodo della sua tossicodipendenza, non le chiese aiuto?

«Forse pensava che sarei scappata dopo l'esperienza della dipendenza di mia madre. Ma si sbagliava, lo avrei capito meglio di chiunque altro».

brooke shields andre agassi 1

Oggi, finalmente, possiamo chiederlo: si sente sexy?

«Sì. L'ho capito solo dopo la nascita delle mie figlie. Anche se mi casca tutto e non sono più tonica come una volta».

