“NON ABBIAMO SUE NOTIZIE DA DOMENICA” – SI CHIAMA ANGELO ZEN, L’ITALIANO DISPERSO IN TURCHIA: IL 50ENNE DELLA PROVINCIA DI VICENZA È UN TECNICO SPECIALIZZATO IN MACCHINARI PER L’OREFICERIA ED ERA NEL PAESE PER LAVORO – SECONDO QUANTO RACCONTATO DA ALCUNI AMICI, ERA IN UN ALBERGO DI KAHRAMANMARAS DISTRUTTO DAL SISMA E…

angelo zen italiano disperso in turchia

"Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg3 in collegamento dall'Unità di crisi della Farnesina.

Chi è Angelo Zen

Zen, 50 anni, come aveva scritto in precedenza lo stesso Tajani in un tweet era in Turchia per ragioni di lavoro. Alloggiava, secondo quanto segnalato da amici, in un albergo di Kahramanmaras distrutto dal sisma, ma Tajani sottolinea che non si sa dove fosse al momento del sisma.

terremoto in turchia 6 febbraio 2023 8

È un consulente originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (Venezia), secondo quanto riferiscono i siti dei quotidiani locali. Zen è un tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria e l'ultimo contatto con la famiglia risale a domenica scorsa. In queste settimane stava lavorando in Turchia.

