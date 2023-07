“NON ACCETTO CHE SI DICA CHE NAPOLI ERA MEGLIO QUANDO C’ERANO PROSTITUTE E CONTRABBANDIERI” - IL SINDACO GAETANO MANFREDI RISPONDE A “LE MONDE” CHE AVEVA CRITICATO LA CITTA’ PER LA SUA “GENTRIFICAZIONE” DOPO L’ESPLOSIONE DEL TURISMO SOTTO IL VESUVIO: “NAPOLI DÀ FASTIDIO PERCHÉ È DIVENTATA UNA GRANDE META TURISTICA INTERNAZIONALE, QUESTO ANTI NAPOLETANISMO UN PO’ È MOTIVATO DALLA CONCORRENZA…”

Estratto dell’articolo di Alessio Gemma per “la Repubblica”

Potranno mai “cuoppi fritti” e case vacanze, che spuntano a gogo, scalzare pizza e mandolino nella narrazione di Napoli nel mondo? Al sindaco Gaetano Manfredi un certo racconto sull’esplosione del turismo all’ombra del Vesuvio, apparso giorni fa sul giornale francese Le Monde, non è andato giù. […]

«Non posso accettare — dice l’ex rettore della Federico II, ora primo cittadino — che si dica che era meglio quando in un posto c’erano prostitute e contrabbandieri che non adesso che ci sono le attività commerciali. Questo fa parte di quell’oleografia che ogni tanto riemerge».

Eppure sì, l’inviato Allan Kaval ha fotografato gli effetti della gentrificazione, a partire dai Quartieri Spagnoli “dove fiorivano” un tempo postriboli e si trafficavano Marlboro sotto banco, mentre oggi — scrive il giornalista — “sono saturi di bed&breakfast e negozi di souvenir”. E questo fa sì che “gli abitanti temono di vedere la città diventare una seconda Barcellona”.

[…]dopo aver letto l’articolo, il sindaco si era fatto prendere anche da un certo orgoglio partenopeo: «Napoli dà fastidio perché è diventata una grande meta turistica internazionale, questo anti napoletanismo un po’ è motivato dalla concorrenza». Nonostante i rapporti diretti con la Francia: in aprile il sindaco ha visitato la Biblioteca Nazionale a Parigi come modello per il restyling dell’Albergo dei Poveri.

Così ieri il professore, in fascia tricolore da quasi due anni, ha svelato che «dopo la polemica con Le Monde , nei prossimi giorni mi viene a trovare il giornalista». Anche perché Manfredi è il primo a non ignorare gli oltre 8 mila annunci di camere su Airbnb e i 1555 locali raccolti in un fazzoletto di 1,2 chilometri quadrati del centro storico. Tant’è che ieri sindaco e assessore al Commercio, Teresa Armato, hanno proclamato lo stop alle licenze di bar, ristoranti, friggitorie e “spritzerie” in 62 strade. Per tre anni. […]