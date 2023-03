“NON AFFITTARMI LA CASA PERCHÉ HO UN CANE GUIDA È COME NON AFFITTARMELA PERCHÉ SONO CIECA” – LA STORIA DI CAMILLA DI PACE, 31ENNE NON VEDENTE, CHE VERRÀ SFRATTATA DAL SUO APPARTAMENTO A BOLOGNA A CAUSA DEL SUO LABRADOR: I PROPRIETARI NON VOGLIONO AVERE ANIMALI IN CASA E LEI SARÀ COSTRETTA A CERCARSI UN’ALTRA SISTEMAZIONE – “NON RINUNCERÒ MAI AL CANE GUIDA. NON È UN CAPRICCIO, È UN'ESTENSIONE DEL MIO CORPO, COME LA CARROZZINA PER UNO CHE NON CAMMINA…”

Estratto dell'articolo di Mirco Paganelli per "Il Messaggero"

Per legge può disporre di un cane da assistenza e proprio per questo verrà sfrattata. La gioia dell'arrivo di un Labrador per non vedenti ha portato con sé un'amara sorpresa per la 31enne Camilla Di Pace, originaria di Latina e residente da dieci anni a Bologna. I proprietari dell'appartamento in cui vive zona Santo Stefano, pieno centro del capoluogo emiliano - non intendono rinnovarle il contratto perché non gradiscono gli animali.

E dunque la giovane si trova di fronte a un bivio: dire addio all'animale oppure alla casa. «Non rinuncerò mai al cane guida. Non è un capriccio, è un'estensione del mio corpo, come la carrozzina per uno che non cammina. Per me averlo è stata una conquista», si sfoga la giovane.

A settembre le scade il contratto, solo che i proprietari non intendono rinnovarglielo. «Non vogliono il cane», denuncia la giovane non vedente che ogni mese versa regolarmente 550 euro d'affitto. L'alternativa, dunque, è solo una: cercare un'altra sistemazione.

Magari meno costosa, visto tra occupazione e pensione d'invalidità, la 31enne riesce ad arrivare a malapena alla fine del mese.

[…] Il locatore può scegliere se accettare animali domestici in casa, ma la giovane non vedente è convinta di avere il diritto dalla propria parte. «Il mio non è un cane da compagnia, ma un cane guida. Sono animali addestrati. Lo Stato prevede leggi specifiche per i cani per non vedenti. Non affittarmi la casa perché ho un cane guida è come non affittarmela perché sono cieca».

