Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

«Buffone di corte anche no. E nemmeno ideologo del centrodestra, non ne ho la sostanza. Faccio satira e non mi piacciono le etichette, anche se certo è risaputo che non vado in giro sventolando bandiere rosse», dice Federico Palmaroli, alias Osho […]

Ce l’ha con chi, vedendolo agli Stati generali della cultura di destra, l’ha subito piazzato nella truppa degli artisti fedelissimi di Fratelli d’Italia. Accanto a Pier Francesco Pingitore del fu Bagaglino («Che comunque ha raccontato come pochi la Prima Repubblica») e a Pino Insegno («Dicono che l’anno prossimo condurrà Sanremo, vi è chiaro che è una fregnaccia, sì?»), lanciati alla conquista della Rai. «Non andiamo a occupare proprio niente. Anche se fosse, dove sta il problema? La sinistra lo ha fatto per anni e non è che, con loro al governo, ho visto nascere eccellenze televisive, quindi? Alla destra piacciono pure artisti di sinistra, il contrario non succede mai».

Non si sente nemmeno il vignettista-immagine di Meloni&dintorni. «Mai avuto tessere di partito, non amo i dogmi, anche se il mio pensiero va più a destra e non l’ho mai nascosto, dichiarando simpatia per FdI quando stava al 3%, non è che ora passo all’incasso. […]».

Però tra le sue fan più accanite c’è la premier e si sa: «Giorgia si diverte moltissimo, ha un’ironia simile alla mia». Sono amici dal 2016[…]. «Mi ha voluto conoscere tramite un’amica comune, ci siamo visti in un bar, rideva, non le importava come la pensassi, potevo pure essere dei centri sociali». Si frequentano. «Ora meno, ci scambiamo messaggini: […] quando era in India — “Di’ che sei amica di Osho che ti trattano bene”.Non le parlo di politica, sennò sai che palle, poveraccia». Qualche cena scacciapensieri ci scappa. «[…]Giorgia è molto simpatica nel privato, è una “battutara”, mi fa molto ridere». Non è esentata dalle vignette. […]

Come il ministro Sangiuliano. […] Eppure Osho è super-trasversale. «I colleghi di sinistra mi stimano. Makkox sicuro, Vauro non so, Corrado Guzzanti dice che sono il suo umorista di riferimento e non è proprio un naziskin». Idem per i politici. «avoja . Elly Schlein mi segue sui social, tempo fa ha ricondiviso una vignetta […]». Tra i groupie di Palmaroli è iscritto Nicola Fratoianni di Sinistra italiana.

«Dopo il decreto anti-rave che puniva i raduni illegali di più di 50 persone, ho montato lui e Bonelli che dicono sollevati: “Menomale, noi per fortuna a più di 50 non ci arriviamo mai”. E lui mi ha messo like su Facebook con la faccina sorridente».

