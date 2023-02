Estratto dell'articolo di Maria Volpe per il "Corriere della Sera"

Marta Flavi è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo . Dopo di lei, il grande amore, la quarta moglie Maria De Filippi. Il grande giornalista e la conduttrice di «Agenzia matrimoniale» si sono sposati nel 1989: un matrimonio durato solo un anno, giunto dopo tre anni di fidanzamento, a cui è seguita una separazione turbolenta.

Signora Flavi, Maurizio Costanzo ci ha lasciato.

«Sono sconvolta da questa notizia, mi dispiace tanto. Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita».

Ci dà un suo ricordo di Maurizio?

«È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella».

Ma non è finita bene.

«È vero. Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto».

[…]

Ma cosa le ha insegnato davvero?

«Ad ascoltare. Tutti ormai parlano sopra l’ospite e spesso sono i conduttori a dare le risposte alle loro stesse domande. Questo Maurizio non lo avrebbe mai fatto».

[…]

Che uomo e marito è stato?

«Un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui, ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più».

Dopo solo un anno di matrimonio è cominciata una separazione tumultuosa.

«Quattro anni di separazione lunga e dolorosa. Poi entrambi abbiamo trovato altre strade. Non potevamo andare avanti, perché eravamo troppo diversi».

In che modo diversi?

«Lui concepiva la vita come lavoro, la sua vita era il lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose».

[…]

Cosa resta ora?

«Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi».

Con Maria De Filippi ha mai avuto rapporti?

«No, nessuno. Mi dispiace tanto per lei e per i figli. La morte è orribile».

Andrà al funerale?

«Non andrò al funerale, sarebbe poco elegante».