“NON AVEVANO NEMMENO REGISTRATO IL DOMINO. L’HO COMPRATO PER UN CENTESIMO” – UNA SOCIETÀ FIORENTINA BEFFA IL MINISTERO DEL TURISMO E COMPRA IL DOMINIO OPENTOMERAVIGLIA.IT: NESSUNO AL DICASTERO AVEVA PENSATO AL PICCOLO PARTICOLARE E ORA IL CLAIM DELLA CAMPAGNA CON LA VENERE DI BOTTICELLI TRASFORMATA IN UN’INFLUENCER SI PUÒ PURE BUTTARE NEL CESSO – DARIO NARDELLA, SINDACO DI FIRENZE, STORCE IL NASO: “ARRIVEREMO AL DAVID CON IL MANDOLINO…”

1. OPEN TO MERAVIGLIA, LA CAMPAGNA SULLA VENERE-INFLUENCER DIMENTICA DI REGISTRARE IL DOMINIO: «L’HO ACQUISTATO IO PER UN CENTESIMO»

Estratto dell’articolo di Ludovica Di Ricolfi per www.open.online.it

[…] è partita la campagna social Open to Meraviglia […] Ma a quanto pare, sarà più difficile raggiungerla da una banale ricerca su Google: sembra infatti che nessuno abbia pensato a registrare il nome di dominio italiano dello slogan.

Il sito

La scoperta ha generato abbastanza scalpore sui social, dove un utente ha affermato, a caratteri cubitali: «COMUNQUE RAGA NON POTETE CAPIRE IL LIVELLO MA… INDOVINATE CHI È L’INTESTATARIO DEL DOMINIO OPENTOMERAVIGLIA.IT? Ebbene sì, non avevano nemmeno registrato il domino. L’ho comprato per un centesimo, UN CENTESIMO. Daniela Santanchè se lo vuoi scrivi pure. Fino ad allora il dominio punterà alla categoria Interracial Gay di Pornhub».

In realtà, digitando Opentomeraviglia.it, non veniamo ricondotti a una categoria di Pornhub. Ma nemmeno nel sito riferito alla campagna per la promozione turistica. Approdiamo invece alla società Marketing Toys in provincia di Firenze. Al momento infatti il dominio risulta un redirect al suddetto portale, e appare intestato a tale Filippo Giustini.

La creazione

La creazione risulta avvenuta il 21 aprile 2023. Ovvero nel pieno della bufera scoppiata dopo il rilascio della campagna social. […]

2. VENERE INFLUENCER, NARDELLA ATTACCA: «BANALE, ARRIVEREMO AL DAVID CON IL MANDOLINO»

Estratto dell’articolo di Edoardo Lusena per www.corriere.it

La Venere di Botticelli in jeans alle prese coi selfie? Una scelta infelice. Musica e parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che così bolla la speciale testimonial scelta dal ministero del Turismo di Daniela Santanchè. […]

«La Venere di Botticelli è unica — scrive Nardella su Faceboook — […] Usarla con una maglietta addosso mentre mangia una pizza per pubblicizzare l’Italia nel mondo credo sia una scelta infelice e ingiusta per la nostra cultura. Perché banalizzare così l’Italia? Perché ridicolizzare le nostre opere d’arte? Tutto questo riduce l’Italia al solito banale luogo comune e non porta un turismo consapevole e di qualità. Di questo passo arriveremo al David di Michelangelo con un mandolino in mano».

Insomma, il sindaco di Firenze si aggiunge alla schiera di critici che hanno bocciato la campagna e conclude: «Aggiungerebbe qualcosa al fascino del nostro Paese? Non credo - ha aggiunto -. Anzi. Appare una rincorsa al turismo dei like. Ci sono tanti modi di promuovere nel mondo la nostra grande cultura. Questo è macchiettistico e banale. Possiamo fare di più. Ricordando le radici e la storia del nostro Paese».

[...]

