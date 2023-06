“NON AVEVO DUBBI SULLA REAZIONE DEL POPOLO RUSSO” – PER LA PRIMA VOLTA DAL TENTATO GOLPE DI PRIGOZHIN, VLADIMIR PUTIN LASCIA MOSCA PER VOLARE NELLA REPUBBLICA CAUCASICA DEL DAGHESTAN A PARLARE DI “SVILUPPO DEL TURISMO”, E AFFERMA CON CONVINZIONE CHE I RUSSI SONO SEMPRE STATI DALLA SUA PARTE. PECCATO CHE SABATO, QUANDO I MERCENARI DELLA WAGNER HANNO OCCUPATO ROSTOV SUL DON, LA GENTE PER STRADA LI ABBIA ACCOLTI COME LIBERATORI, TRA SELFIE E SORRISI - VIDEO

vladimir putin in daghestan

PUTIN, 'MAI AVUTO DUBBI SUL SOSTEGNO DEL POPOLO RUSSO'

(ANSA-AFP) - Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di "non aver dubitato" del sostegno del popolo russo durante la rivolta del gruppo Wagner. "Non avevo dubbi sulla reazione" delle persone "in Daghestan e in tutto il Paese", ha affermato Putin in un'intervista al capo di questa repubblica nel sud della Russia, dove è in visita, secondo un estratto diffuso dalla televisione di Stato russa.

PUTIN LASCIA MOSCA PER UN VIAGGIO IN DAGHESTAN

a rostov le persone accolgono i soldati wagner

Quattro giorni dopo il tentato ammutinamento armato della Wagner, il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato oggi Mosca per la prima volta per un viaggio nella repubblica caucasica del Daghestan.

Lo riferisce l'agenzia Tass, sottolineando che il presidente vedrà tra gli altri il capo della repubblica, Serghei Melikov, e altre autorità locali, con le quali discuterà in particolare dello sviluppo del "settore turistico".

vladimir putin in daghestan vladimir putin in daghestan 1 mercenari wagner a rostov sul don

