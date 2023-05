“NON AVREI PROBLEMI SE SI FIDANZASSE CON UNA DONNA ” – LA SOVRANISTA LORELLA CUCCARINI APRE AL MONDO LGBT DOPO CHE LA FIGLIA, CHIARA CAPITTA, HA AMMESSO DI "POTERSI INNAMORARE" DI UNA RAGAZZA: “NON CI SONO BARRIERE NELLA NOSTRA FAMIGLIA. È GRANDE, È LIBERA DI ESPRIMERE CIÒ CHE SENTE. SE C’È UNA COSA CHE IO E MIO MARITO ABBIAMO SEMPRE PENSATO È CHE…”

lorella cuccarini con la figlia chiara

Qualche tempo fa la figlia di Lorella Cuccarini, Chiara Capitta, chiacchierando con i follower aveva ammesso di potersi innamorarsi di una ragazza. Dalle pagine di "Gente" è arrivata la reazione della mamma, che ha commentato così le parole della 23enne: "Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia".

[…] Lorella Cuccarini non ha nessun problema con l'orientamento sessuale della figlia, ma quello che invece l'ha stupita è stato il clamore suscitato per una dichiarazione per niente scandalosa: "Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Se c'è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato è: l’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici".

la storia instagram di chiara capitta figlia di lorella cuccarini

Qualche giorno fa Chiara, rispondendo alle domande dei follower, aveva ammesso di non volere etichette in amore: "Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza". Chiara (insieme al gemello Giorgio) è la minore di quattro fratelli, fa la calciatrice ed […] ha un rapporto strettissimo con la madre […].

Nel 2021, in un videomessaggio a "Verissimo", aveva infatti svelato di esserci lei dietro i profili social di Lorella Cuccarini: "È da un anno ormai che aiuto mamma con la gestione dei social, e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po' le pazze, e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po' più serio, ma a casa, invece, è una pazza scatenata".

