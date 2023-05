“NON BISOGNA FARSI IMPAURIRE DAL TERRORISMO” - SALMAN RUSHDIE TORNA IN PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA DOPO LA BRUTALE AGGRESSIONE DI NOVE MESI FA PER RICEVERE UN PREMIO AL GALA DEL PEN AMERICA: “LA VIOLENZA NON DEVE SCORAGGIARCI. COME DICEVANO I VECCHI MARXISTI, LA LOTTA CONTINUA. MI VIENE ASSEGNATO UN PREMIO PER IL CORAGGIO, MA SONO LE PERSONE CHE SI SONO SCAGLIATE CONTRO QUEL 24ENNE AD AVERLO MOSTRATO. DEVO LORO LA VITA…”

Estratto dell'articolo di Masimo Balsamo per www.ilgiornale.it

salman rushdie 1

A nove mesi dalla brutale aggressione con coltello sul palco di un festival letterario a Chautauqua, Salman Rushdie ha scelto il gala del Pen America per la sua prima apparizione pubblica. Lo scrittore anglo-indiano è stato premiato con il Centenary Courage Award e ha sfruttato l'occasione per accendere i riflettori sulle guerre culturali sui libri proibiti, in particolare sulla situazione in Florida e sulle campagne per mettere al bando libri dalle scuole.

Il ritorno di Salman Rushdie

"Gli attacchi ai libri, gli attacchi all'insegnamento, gli attacchi alle biblioteche in Florida non sono mai stati più pericolosi, e mai è più importante che ci impegniamo per combatterli", le parole dell'autore de "I versetti satanici", da anni vittima di minacce di morte e tentati omicidi.

salman rushdie 3

[…]

"È bello essere di nuovo qui, rispetto a non essere qui, che era anche una possibilità. Ma sono abbastanza contento che i dadi siano stati lanciati in questo modo", ha aggiunto lo scrittore, accolto dagli applausi degli oltre 700 presenti. Rushdie si è anche soffermato sulla terribile aggressione subita:"Mi viene assegnato un premio per il coraggio, ma il vero coraggio non è stato mostrato da me, Dopo che sono stato attaccato, la prima persona che è corsa a difendermi è stata Henry Reese. Henry, un uomo sulla settantina, è corso contro il mio aggressore, che aveva 24 anni, con in mano un coltello".

salman rushdie 2

L'anglo-indiano ha ringraziato chi è intervenuto in sua difesa e ha così evitato il peggio: "Il coraggio quel giorno è stato tutto il loro. Non ho mai saputo i loro nomi, non ho mai visto i loro volti, ma a quel grande gruppo di persone devo la mia vita". E ancora, Rushdie ha invitato tutti a non mollare: "Il terrorismo non deve terrorizzarci, la violenza non deve scoraggiarci. Come dicevano i vecchi marxisti, la lotta continua".

salman rushdie 6

[…]

salman rushdie 5 salman rushdie 4 salman rushdie dopo l'aggressione subita salman rushdie dopo l'aggressione subita salman rushdie 8 salman rushdie 7