“NON CAPIAMO LA POSIZIONE DI ‘OPEN ARMS’” – ANCHE IL GOVERNO SPAGNOLO NON SA CHE PESCI PRENDERE CON LA ONG. LA VICEPREMIER CARMEN CALVO: “ABBIAMO OFFERTO OGNI TIPO DI AIUTO: MEDICO, VIVERI. ABBIAMO OFFERTO IL PORTO PIÙ VICINO E CI RENDIAMO CONTO DELLA CRITICITÀ DELLA SITUAZIONE, MA UNA VOLTA CHE C’È UN PORTO SICURO CHIUNQUE CAPISCE CHE NON CI SONO PROBLEMI” - VIDEO

carmen calvo 1

(LaPresse) - "Abbiamo offerto ogni tipo di aiuto: medico, viveri. Non capiamo la posizione della Open Arms. Abbiamo offerto il porto più vicino, non possiamo portare i nostri porti in Italia". Lo dice Carmen Calvo, vicepremier del governo spagnolo, intervistata da Cadena Ser.

MIGRANTI SULLA OPEN ARMS LA FOTO DELLA DONNA IN CARNE SULLA OPEN ARMS

"Ci rendiamo conto della criticità della situazione per l'incertezza e la disperazione ma una volta che c'è un porto sicuro e i migranti sanno dove sbarcheranno chiunque capisce che non ci sono problemi", aggiunge.

