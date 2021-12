“NON CAPISCO PERCHÉ PALAZZO GRIMALDI SMINUISCA LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE” - MICHAEL WITTSTOCK, IL PADRE DI CHARLENE DI MONACO, ROMPE IL SILENZIO PER RANDELLARE I REALI: “MIA FIGLIA IN SUDAFRICA È QUASI MORTA. HA DOVUTO AFFRONTARE LA MALATTIA DA SOLA” – RIMANE IL MISTERO SULLE CONDIZIONI DELLA PRINCIPESSA ANCORA RICOVERATA IN SVIZZERA: LEI MANDA GLI AUGURI AI FIGLI PER IL COMPLEANNO, GLI AMICI DICONO CHE HA UN “ESAURIMENTO FISICO ED EMOTIVO”, MA I PROBLEMI POTREBBERO ESSERE ALTRI…

michael wittstock e la figlia charlene di monaco 1

Charlene di Monaco continua a preoccupare il Principato. La principessa, rimasta per molti mesi in Sudafrica a causa delle sue gravi e precarie condizioni di salute è finalmente tornata a Monaco ma purtroppo è stata nuovamente ricoverata in Svizzera perché l'auspicata ripresa non ci sarebbe stata.

michael wittstock con la figlia charlene e i nipoti

Non è chiaro cosa abbia colpito la principessa, costretta per molto tempo a curarsi e stare lontano dalla sua famiglia, ma per la prima volta il papà dell'ex nuotatrice si è sbilanciato sulle sue condizioni e ha ammesso che ha rischiato di morire. Il padre di Charlene, Michael Wittstock, ha deciso di rompere il silenzio sulle condizioni di salute della principessa. In un’intervista rilasciata a “Page Six”, Michael ha rivelato: «Charlène in Sudafrica è quasi morta. Non capisco perché Palazzo Grimaldi sminuisca la gravità della situazione».

michael wittstock e la figlia charlene di monaco 2

Il papà è comunque ottimista e sicuro che la figlia si riprenderà completamente. Da sempre una combattente e una donna abituata a lottare ha dovuto affrontare la malattia con la famiglia lontana visto che sia Alberto con i figli che i genitori non sono riusciti a starle molto vicino in Sudafrica a causa del Covid.

Dagotraduzione dal Daily Mail

La principessa Charlene di Monaco ha rotto il silenzio dopo essere stata ricoverata in una struttura di cura per un «esaurimento emotivo e fisico». Charlene, 43 anni, ha condiviso oggi su Instagram le foto dei suoi gemelli Gabriella e Jacques che festeggiano il loro settimo compleanno. La didascalia dice: «Buon compleanno bambini miei. Grazie a Dio per avermi benedetto con bambini così meravigliosi. Sono davvero benedetta. Vi amo, mamma».

Gabriella e Jacques, i figli di Charlene e Alberto di Monaco 3

Gli scatti mostrano i gemelli, vestiti con un pigiama coordinato, che spengono le candeline su una torta a forma di numero "7", in una stanza decorata con palloncini e striscioni di compleanno. Sembra sia stata scattata in una residenza reale.

Il principe Alberto ha rivelato il mese scorso che sua moglie era stata ricoverata in una struttura di cura europea pochi giorni dopo il suo ritorno a Monaco dopo un'assenza durata 10 mesi trascorsa nel suo Sud Africa.

Il principe ha detto che Charlene soffre di «esaurimento, sia emotivo che fisico», mentre alcuni amici hanno recentemente detto a Page Six che la madre di due figli «è quasi morta» mentre era in Sud Africa.

michael wittstock

Un'amica di Charlène avrebbe detto: «Non è giusto che venga ritratta come se avesse qualche tipo di problema mentale o emotivo. Non sappiamo perché il palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sud Africa».

La fonte ha spiegato che la principessa aveva una grave infezione all'orecchio, al naso e alla gola, che ha provocato «gravi problemi ai seni e alla deglutizione derivanti da un precedente intervento chirurgico».

Gabriella e Jacques, i figli di Charlene e Alberto di Monaco 2

L'amica ha aggiunto: «Non riesce a mangiare cibi solidi da oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subito da allora. È stata in grado di assumere liquidi solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo».

Su altre pubblicazioni gli amici della principessa Charlene hanno dato una rara visione di come sia veramente la principessa, insistendo sul fatto che l'ex nuotatrice è una forza da non sottovalutare.

Una fonte ha smentito che Charlene sia «ingenua» e intrappolata in un matrimonio infelice con Albert, dicendo: «Non credo nemmeno per un secondo che non sapesse cosa stava facendo quando lo ha sposato».

Gabriella e Jacques, i figli di Charlene e Alberto di Monaco

«Charlene non è la principessa Di» ha detto un amico. «Può sembrare estremamente ingenua, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. È molto brava a tenere nascosta la sua intelligenza».

la principessa charlene di monaco

il principe alberto di monaco e i figli

