“NON CI FANNO PARTIRE CON IL TRENO SENZA IL PASSAPORTO SCHIAVITÙ? ALLORA NON PARTIRÀ NESSUNO” – NELLA CHAT TELEGRAM “BASTA DITTATURA”, DOVE SI ORGANIZZANO I RADUNI DEGLI SVALVOLONI NO-VAX, È PARTITO UN APPELLO A BLOCCARE LE STAZIONI FERROVIARIE DI TUTTA ITALIA PER PROTESTARE CONTRO L’OBBLIGO DI GREEN PASS. MAGARI È LA VOLTA BUONA CHE LI ARRESTANO, VISTO CHE INTERROMPERE UN PUBBLICO SERVIZIO È REATO…

I no vax non ci stanno a restare a piedi: per questo hanno annunciato il blocco delle stazioni ferroviarie per manifestare contro l’obbligo del Green Pass a bordo dei treni.

I NO GREEN PASS VOGLIONO BLOCCARE LE STAZIONI DEI TRENI DAL 1 SETTEMBRE

Sono 54 le città in cui il prossimo 1 settembre è annunciato il blocco delle stazioni ferroviarie contro l’obbligo del green pass che entrerà in vigore in quella data per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza, ossia Frecce, Intercity e Intercity notte.

“Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno”, si legge sulla chat Telegram intitolata “Basta dittatura” dove fino ad ora sono state organizzate le manifestazioni del sabato dei no Green pass in diversi comuni italiani.

L’incontro tra i manifestanti è previsto alle 14,30 davanti alle stazioni indicate. Poi, si legge nell’annuncio “alle 15 si entra e si resta fino a sera”.

manifestazioni no green pass 2

No Green Pass, dopo il blocco delle stazioni lo sciopero?

Sullo stesso canale Telegram si annuncia anche uno sciopero generale per il 6 settembre a Roma. Ma al momento non risultano comunicazioni ufficiali in tal senso.

E’ bene ricordare che occupare una stazione ferroviaria o bloccare i treni può configurare il reato di interruzione di pubblico servizio, punibile ai sensi dell’articolo 340 del Codice Penale. Chi lo fa rischia una condanna fino a due anni.

No Green Pass, le stazioni del blocco

manifestazioni no green pass 1

Queste le stazioni indicate sul manifesto che i No Green Pass intendono occupare:

Bari Centrale

Barletta

Benevento

Bergamo

Bisceglie

Bologna

Bologna

Brescia

Caserta

Cattolica Gabicce

manifestanti no green pass assaltano il gazebo m5s milano 4

Cesena

Conegliano

Desenzano

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Lamezia Terme

Latisana Lignano

Maratea

Mestre

Milano

Molfetta

Monfalcone

manifestanti no green pass assaltano il gazebo m5s milano 5

Napoli

Padova

Paola

Pesaro

Peschiera

Pordenone

Portogruaro

Reggio Calabria Centrale

Reggio Emilia Av

Riccione

Rimini

Roma

Rosarno

no green pass manifestazione contro il green pass a milano 2 manifestazione contro il green pass a milano 5 manifestazione contro il green pass a milano 4 manifestazione contro il green pass a milano 1 manifestazione contro il green pass a milano 3 manifestazione contro il green pass a milano 8 no green pass roma 6