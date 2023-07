“NON COMPRATE COSTUMI BLU PER I VOSTRI FIGLI. È PERICOLOSISSIMO” – UN’ISTRUTTRICE DI NUOTO SPIEGA PERCHÉ È MEGLIO CHE I BAMBINI INDOSSINO COSTUMI COLORATI QUANDO FANNO IL BAGNO: “SI RIESCE A VEDERE SOLO LA TESTA. VI IMMAGINATE SE VOSTRO FIGLIO FOSSE IN MEZZO A UNA FOLLA AGITATA DI BAMBINI? SE DOVESSE ESSERE IN DIFFICOLTÀ, IO NON ME NE ACCORGEREI NEMMENO…” - VIDEO

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Ha fatto il giro del web in queste ore il video di una istruttrice di nuoto che sconsiglia ai genitori di acquistare un costume blu per i bimbi: "È pericolosissimo […] Per favore comprate solo costumi da bagno molto colorati o con colori sgargianti e i vostri figli saranno sempre al sicuro", afferma nel filmato Nikki Scarnati, […]

“[…]Ho fatto indossare alla mia bambina questo costume che è azzurro chiaro e io riesco a vederle solo la testa. Questo è pericolosissimo perché se il bambino dovesse essere in difficoltà, io non me ne accorgerei nemmeno”.

E ancora: “Inoltre, è da notare il fatto che io non veda bene mia figlia che è in piscina da sola… vi immaginate se fosse in mezzo a una folla agitata di bambini? […]

