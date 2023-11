“NON CONDIVIDIAMO LA RICOSTRUZIONE DI ‘REPORT’” – IL COMUNICATO DI ‘CYBEREALM’, LA SOCIETÀ DI “SICUREZZA INFORMATICA” DI CUI SAREBBE PRESIDENTE MAURIZIO GASPARRI: “LA ‘CYBEREALM’ NON RISULTA COMPOSTA DA PERSONE (NÉ, TANTOMENO, SI AVVALE DI COLLABORATORI) APPARTENENTI A (O CON LEGAMI CON) SERVIZI DI INTELLIGENCE STRANIERI - PRECISA DI NON AVER MAI RICEVUTO COMMESSE DA ENTI/ISTITUZIONI PUBBLICHE, SIA NAZIONALI CHE ESTERI. ALLO STATO, È UNA HOLDING DI PARTECIPAZIONE…”

CYBEREALM

Comunicato stampa

La Cyberealm srl, di cui il sottoscritto è socio unico ed amministratore, non condivide la ricostruzione effettuata da "Report" nella puntata mandata in onda il 26 novembre u.s. e in alcune notizie stampa pubblicate nei giorni scorsi, inerenti anche all'attività dalla stessa svolta.

In particolare, Cyberealm srl - che non risulta composta da persone (né, tantomeno, si avvale di collaboratori) appartenenti a (o con legami con) servizi di intelligence stranieri - precisa di non aver mai ricevuto commesse da enti/istituzioni pubbliche, sia nazionali che esteri.

il servizio di report su maurizio gasparri 3

Allo stato, la società è una holding di partecipazione, come agevolmente rilevabile dagli atti accessibili nei pubblici registri.

Cyberealm srl

L'Amministratore

Leone Ouazana

ARTICOLI CORRELATI

CYBEREALM

il servizio di report su maurizio gasparri 2 MEME maurizio gasparri E LA CAROTA

licia ronzulli maurizio gasparri

maurizio gasparri con la carota in commissione vigilanza rai

il servizio di report su maurizio gasparri 5