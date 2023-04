“NON CONSIGLIEREI A NESSUNO DI ENTRARE NEL MONDO DELLA PORNOGRAFIA” – MAX FELICITAS SALE IN CATTEDRA AL LICEO CLASSICO ALFIERI DI TORINO E SI CONFESSA: “IL PORNO? È IDEALIZZATO. DA FUORI SEMBRA TUTTO SUCCESSO E SOLDI, MA A FARCELA SONO IN POCHI. E, SOPRATTUTTO, SONO ENORMI I DANNI SOCIALI CHE TI CAUSA. I VIDEO HOT AL VOSTRI FIDANZATI? NON VOGLIO FARE L’IPOCRITA, MA NON RIPRENDETEVI MAI IN…”

«Non voglio fare l’ipocrita e dirvi di non mandare foto intime ai vostri partner, ma non riprendetevi mai in volto. E informatevi attraverso i siti degli ospedali sulle malattie sessualmente trasmissibili». Davanti ai ragazzi dell’Alfieri, nell’aula magna stracolma, non è un professore, un educatore o un sessuologo a parlare: è Edoardo Barbares, alias Max Felicitas, attore porno e star dei social. È uno degli ospiti invitati dagli studenti per la settimana di autogestione al liceo classico di corso Dante.

L’attore, intervistato dal rappresentante degli studenti Jacopo Esposito, racconta la sua scelta di vita professionale e cosa gli è costata, la sua adolescenza, l’attenzione che bisogna prestare a quello che si fa sui social o sulle chat. Lo fa davanti a una platea in rigoroso silenzio.

«Il mondo del porno? È idealizzato. La realtà non è per niente così banale come viene raccontata». Non un fenomeno da baraccone, né una web-star da mettere sul palcoscenico: Edoardo Barbares – questo il vero nome dell’attore – è lì per fare educazione, per sfatare miti e raccontare come stanno le cose. «Non consiglierei a nessuno di entrare nel mondo della pornografia. Da fuori sembra tutto successo e soldi, ma a farcela sono in pochi. E, soprattutto, sono enormi i danni sociali che ti causa, sia a livello di rapporti umani che sul piano lavorativo».

«Il mio impegno nelle scuole deriva anche dal voler trasmettere messaggi concreti in merito alla prevenzione e alla lotta contro il bullismo. Credo che possano ascoltare molto di più me su questi temi piuttosto che un professore. Io sono sulla loro lunghezza d’onda, sono uno di loro, i ragazzi ascoltano me, magari con i professori non è lo stesso», spiega Barbares a fine evento. Così i messaggi passano più facilmente: «Io il bullismo l’ho subito in prima persona per 8 anni, tra medie e superiori, e voglio fargli capire che i veri “fighi” sono quelli che prendono le difese dei più deboli», continua.

