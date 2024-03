“NON DISCUTO CON LA GENTE CHE HA LA CATTEDRA SU YOUTUBE” – ROBERTO BURIONI SBROCCA CON GLI HATER CHE SUI SOCIAL LO HANNO ATTACCATO PER LA BOCCIATURA DI MASSA DI 398 STUDENTI SU 408 ALL’ESAME DI MICROBIOLOGIA MEDICA ALL’UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE: “VOI ARROGANTI SOMARI CHIAMATE PROTERVIA L'ESPERIENZA DI 25 ANNI DI INSEGNAMENTO DA TITOLARE DI CATTEDRA IN UNA MATERIA. NON SIETE PIÙ INTELLIGENTI DEI CRETINI NO VAX…”

Estratto dell'articolo di Lucia Landoni per www.repubblica.it

“Una volta quando un esame andava male si malediceva il professore, ma siccome non c'era TikTok la cosa finiva lì”: così Roberto Burioni sintetizza il proprio pensiero sulle polemiche nate dopo la bocciatura di massa di 398 studenti (su 408 candidati) alla prima parte del suo esame di Microbiologia medica all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Il virologo non aveva finora voluto rilasciare dichiarazioni sul tema, ma negli ultimi due giorni tramite X ha risposto ad alcuni utenti […]

A chi gli fa presente che “se non ci si chiede com’è possibile che tutti quelli che seguono un corso non siano in grado di rispondere a simili domande, stiamo quanto meno ignorando un problema”, Burioni replica così: “Nessuno ignora il problema. Semplicemente né io né i miei studenti lo discutiamo su Twitter con gente che ha la cattedra su Youtube”.

D’altronde il caso è nato – e si è alimentato, con le testimonianze di altri ragazzi – proprio sui social network, contro i quali il professore punta il dito: “Penso che la cosa grave sia che una questione interna, che riguarda esclusivamente un docente e i suoi studenti, abbia preso una tale dimensione mediatica senza che il docente o uno degli studenti interessati abbia detto una parola alla stampa”.

Indubbiamente la polemica è montata anche in virtù della notorietà del virologo, come lui stesso riconosce in un altro post affidato a X: “La ‘rottura’ è che la stessa cosa è accaduta altre volte. Solo che io non ero famoso e non c'è stato nessun clamore – ha scritto – I ragazzi hanno studiato meglio e passato l'esame all'appello successivo, rimanendomi grati per averli giustamente bocciati”.

[…] Non manca chi accusa il virologo di “protervia” e il diretto interessato dà una risposta netta: “Voi arroganti somari chiamate protervia l'esperienza di 25 anni di insegnamento da titolare di cattedra in una materia. Non siete più intelligenti dei cretini no vax che pensano di sapere la virologia molecolare dopo cinque minuti su Wikipedia”.

[…]

