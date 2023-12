22 dic 2023 09:03

“NON ERA IN GRADO NEPPURE DI CAMMINARE” - UNA 21ENNE E’ STATA DROGATA E STUPRATA IN UN ALBERGO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, VICINO NAPOLI - PER LA VIOLENZA E’ STATO FERMATO UN 21ENNE DEL CASERTANO: AD INCASTRARLO, LE TELECAMERE DELL’HOTEL CHE HANNO CONFERMATO IL RACCONTO DELLA VITTIMA…