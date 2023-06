“NON ESCLUDIAMO NULLA. MA NON PENSIAMO CHE LA BAMBINA SIA DENTRO L'EDIFICIO" - LE RICERCHE DELLE UNITÀ CINOFILE PER CATALEYA MIA ALVAREZ, LA BAMBINA DI 5 ANNI DI ORIGINI PERUVIANE SCOMPARSA IERI A FIRENZE, HANNO DATO ESITI NEGATIVI –“STIAMO RICEVENDO TELEFONATE DA CITTADINI CHE RITENGONO DI AVERLA VISTA IN INTORNO A FIRENZE E STIAMO CONTROLLANDO. POTREBBE ESSERE USCITA COPERTA DA UN ADULTO" – LA PICCOLA ABITA INSIEME ALLA FAMIGLIA NELL’EX HOTEL ASTOR, DENTRO CI SAREBBERO ALMENO UN CENTINAIO DI ADULTI E 55 BAMBINI, CHE OCCUPANO ABUSIVAMENTE L’EDIFICIO...

kataleya mia alvarez.

1. BAMBINA SCOMPARSA: PER RICERCHE IMPIEGATI CANI MOLECOLARI

(ANSA) - Per le ricerche della bambina di 5 anni di cui non si hanno notizie da ieri, dopo essere scomparsa dal palazzo dove abita nel quartiere di Novoli, i carabinieri hanno attivato due diversi team di unità cinofile molecolari, una dei volontari VAB della città metropolitana di Firenze, una del centro cinofili carabinieri di Firenze. E' quanto si spiega dall'Arma. I due cani hanno setacciato per tutta la notte la "grossa porzione dell'area urbana" in cui ricade l'edificio ove la scomparsa dimorava.

la madre di kataleya mia alvarez. 4

Gli esiti sono stati negativi. Sono stati attivati, si spiega, anche i vigili del fuoco di Firenze che hanno perlustrato l'argine del vicino fiumo Mugnone, con esito negativo. Tre i reparti dei carabinieri che procedono nelle indagini e nelle ricerche: i militari della stazione Santa Maria Novella, il nucleo operativo e quello investigativo.

2. BIMBA SCOMPARSA: MOLTE SEGNALAZIONI DA CITTADINI

la madre di kataleya mia alvarez. 3

(ANSA) - "Non abbiamo una pista in questo momento che possiamo considerare più importante, non escludiamo nulla. Mi sento ragionevolmente di escludere che sia dentro l'edificio. Stiamo ricevendo telefonate da cittadini che ritengono di averla vista in località intorno a Firenze e stiamo controllando". Lo ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze giunto nell'edificio da dove si sono perse le tracce della piccola.

kataleya mia alvarez 1 censored

"L'ipotesi è che siccome stava giocando possa essersi allontanata magari seguendo un altro bambino, speriamo che sia con un adulto che possa prendersene cura. In questo momento non abbiamo elementi che possano comprovare una cosa o un'altra. L'ultima immagine delle telecamere evidente è che la bambina sia dentro ma non mi sento di escludere che sia uscita coperta da un adulto", ha concluso.

3. BIMBA SCOMPARSA: CONVOCATA CABINA DI REGIA IN PREFETTURA

(ANSA) - E' stata convocata per le 15:30 in prefettura a Firenze una cabina di regia per la scomparsa della bambina Chicllo Alvarez Mia Kataleya. La riunione, prevista nell'ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. servirà per fare un punto di situazione con tutti i soggetti coinvolti nell'attività di ricerca della piccola.

la madre di kataleya mia alvarez. 2

4. L'EX HOTEL OCCUPATO, UN BUCO NERO DENTRO FIRENZE

(ANSA) - È un ex hotel chiuso da almeno un decennio, l'Astor di via Maragliano, lo stabile occupato dove viveva la ragazzina di origine peruviana di 5 anni e da dove si sono perse le sue tracce da sabato alle 15. Un edificio occupato abusivamente molte volte, l'ultima nel settembre 2022 quando sono stati sfondati gli ingressi e alcuni cittadini peruviani, romeni e di paesi dell'est Europa presero possesso dei locali.

kataleya mia alvarez

"Abbiamo subito chiesto lo sgombero a settembre il giorno dopo l'occupazione dando garanzie nel momento per la presa in carico di bambini e soggetti fragili -dice l'assessore al sociale di Firenze Sara Funaro - La proprietà fece denuncia in procura. Ma ancora non è arrivato il decreto di sequestro preventivo che permette di intervenire". Funaro, pur precisando che "ora non è il momento delle polemiche", sottolinea come "le amministrazioni comunali non possono intervenire in autonomia ma si coordinano con le altre autorità".

Dunque nonostante la richiesta di sgombero a settembre e la denuncia in Procura in tanti, più di 100 contando i minori, vivono nell'ex hotel. L'immobile è vasto, copre un fronte di circa 80 metri su via Maragliano, di circa 40 su via Boccherini e ha tante stanze. Dentro ci sarebbero almeno 80-100 adulti, ma una donna straniera che ci vive aggiunge, che vi abitano pure "55 bambini". La strada è in piena città, tra i viali del centro e la periferia emergente di Novoli, con l'università, il palazzo di Giustizia e gli uffici della Regione a 500 metri.

ex hotel astor firenze

Chi ci vive racconta che i bambini vengono lasciati giocare in due piccoli cortili interni. In uno di questi Kata è stata vista giocare prima della scomparsa, in quello che affaccia in via Boccherini, strada di palazzi residenziali e negozi aperti. Le utenze sono collegate abusivamente, una situazione che i comitati di residenti hanno segnalato alle autorità da tempo. All'interno ci sarebbero vani resi non accessibili neanche agli stessi occupanti e pure le cantine sarebbero occupate abusivamente perchè ogni spazio è sfruttato.

Come in situazioni analoghe, è stato calcolato che a Firenze le occupazioni siano circa una ventina, le condizioni igieniche e degli impianti sono precarie. Nello stabile occupato ci sono stati recenti screzi all'interno. Come quello del 23 marzo quando c'è stata una rissa a bastonate per la disputa su un alloggio e venne udito uno sparo, poi le autorità conclusero che fu usata una scacciacani. Ci furono due feriti andati al pronto soccorso.

kata la bambina scomparsa a firenze

Il 29 maggio si è verificata un'aggressione e un uomo, 40enne dell'Ecuador, precipitato dal terzo piano riportando fratture. In passato, prima di uno sgombero in tempi di Covid, l'ex hotel ha avuto altre occupazioni abusive. E prima di essere un hotel, lo stabile ospitò gli uffici della Provincia di Firenze che assegnò pure alcuni locali al Conservatorio come sede distaccata.

ARTICOLI CORRELATI

la madre di kataleya mia alvarez. 1