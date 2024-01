“NON ESISTE ALTRA SOLUZIONE CHE LA SCONFITTA DELLA RUSSIA, ALTRIMENTI LA GUERRA NON FINIRÀ" - IL CONSIGLIERE PRESIDENZIALE UCRAINO, MIKHAILO PODOLYAK, INVITA L’OCCIDENTE A NON MOLLARE LA PRESA CONTRO PUTIN: “SE PERDERÀ, AVREMO UN FUTURO CHIARO CON GARANZIE, REGOLE, LIBERTÀ. ALTRIMENTI LA GUERRA SI ESPANDERÀ. ED È UNA GUERRA PER IL DOMINIO IN EUROPA - LA RUSSIA STA DISTRUGGENDO IL MODELLO DI VITA CHE PIACE AI PAESI EUROPEI, COMPRESA L'ITALIA. SIETE PRONTI A PRENDERVI UNA PAUSA PER POI AFFRONTARE VOI STESSI LA RUSSIA?”

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Sono illusioni fatali. Non esiste altra soluzione che la sconfitta dell'aggressore. Altrimenti la guerra non finirà". Lo sostiene, in un'intervista a Repubblica, il consigliere presidenziale ucraino, Mikhailo Podoliak. "La Russia - aggiunge - vìola i principi chiave della sicurezza globale e annulla il diritto internazionale. Ha dichiarato che la guerra è l'unico modo per dominare: non ci sono altre possibilità se non infliggerle una sconfitta. Se perderà, avremo un futuro chiaro con garanzie, regole, libertà. Altrimenti la guerra si espanderà".

Per Podoliak, "settecento giorni di guerra hanno dimostrato che l'Ucraina sa combattere e la Russia non può farci nulla". Poi avverte: "Oggi la partita è nella parità delle armi, nelle soluzioni high-tech. Non è una guerra territoriale, anche se la Russia dichiara di condurre una guerra convenzionale di aggressione. È una guerra per il dominio in Europa: per la leadership, per la democrazia e l'autoritarismo". Quanto a una 'stanchezza' dell'opinione pubblica nei confronti della guerra dice: "La Russia sta distruggendo il modello di vita che piace ai Paesi europei, compresa l'Italia. Siete pronti a prendervi una pausa per poi affrontare voi stessi la Russia? Ama attaccare i civili con i missili, e sta ricostruendo la propria economia".