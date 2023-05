3 mag 2023 18:06

“NON FACEVI IL MEDICO, ERI NATA MEDICO” – MICHELE BELLANDI, COMPAGNO DI BARBARA CAPOVANI, LA PSICHIATRA UCCISA DA UN EX PAZIENTE FUORI DALL’OSPEDALE DI PISA, LA RICORDA CON UNA COMMOVENTE LETTERA PUBBLICATA SUI SOCIAL: “ENTRAVI IN PUNTA DI PIEDI NELLA VITA DEGLI ALTRI E GLIELA CAMBIAVI PER SEMPRE, COME PER MAGIA, IN UN ISTANTE - ERI LA NOSTRA STELLA COMETA, LA LUCE DELLA FAMIGLIA, CI DICEVAMO SPESSO CHE DA SOLI SAREMMO STATI DUE 'DISGRAZIATI' MA CHE INSIEME ERAVAMO INVINCIBILI….”