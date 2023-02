“NON GODE MAI, GODE SOLO QUANDO FA QUERELE” – DURANTE UN COMIZIO IN PIAZZA, IL CONSIGLIERE COMUNALE DI COLLEPASSO (LECCE), SALVATORE PERRONE, HA INSULTATO LA SINDACA LAURA MANTA: “DOMANI LA PRENDO A SCHIAFFI IN COMUNE, STA ESAGERANDO QUESTA SIGNORINA O SIGNORETTA” – LA REPLICA DELLA PRIMA CITTADINA, CHE SI RIVOLGE ALLE DONNE: “CI SARA’ SEMPRE QUALCHE CAFONE CHE VORRA’ UMILIARVI QUANDO NON HA ARGOMENTI, NON CEDETE!” – IL VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesco Oliva per https://bari.repubblica.it

salvatore perrone comizio a collepasso

“Non gode mai, gode come donna soltanto quando fa querele”. E ancora: “Domani mattina la prendo a schiaffi sul Comune, pure in presenza di persone, perché sta esagerando questa signorina o signoretta di Collepasso”. Sono questi alcuni dei commenti pronunciati nel corso di un comizio tenuto in piazza Dante a Collepasso (in Salento) nella serata di domenica 12 febbraio. Bersaglio dell’opposizione e del consigliere comunale Salvatore Perrone, peraltro già sindaco e consigliere provinciale, era la prima cittadina Laura Manta.

[…] Ovviamente le dichiarazioni sono rimbalzate sui social in pochi minuti scatenando un prevedibile vespaio di polemiche e di attestazioni di solidarietà nei confronti della sindaca, già presa di mira in passato con insulti dello stesso tenore in altre occasioni.

laura manta sindaco di collepasso 1

“Sto valutando se agire legalmente nei confronti di questo consigliere perché bisogna dare un segnale forte - racconta la sindaca - […] è andato in scena uno spettacolo volgare e osceno - continua la prima cittadina - è stato un continuo di offese sessiste e violente, ovviamente solo perché sono una donna. Tra le minacce del consigliere Salvatore Perrone - ha poi proseguito la sindaca - di prendermi a schiaffi domani mattina vicino a tutti a esternazioni sessiste scomposte, fuori luogo e che nulla hanno a che vedere con il mio ruolo politico» […]

salvatore perrone consigliere collepasso

E poi un appello, un messaggio di forza e coraggio: “Ci sarà sempre - ha concluso la sindaca - qualche cafone e povero di spirito che proverà ad umiliarvi quando non avrà altri argomenti per attaccarvi. Non cedete. Siate forti» […]

salvatore perrone comizio a collepasso 1 laura manta sindaco di collepasso