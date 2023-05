“NON HO BISOGNO DI HOLLYWOOD” – JOHNNY DEPP SFANCULA IL CINEMA AMERICANO CHE LO HA TRATTATO COME UN REIETTO E SI PRENDE LA SUA RIVINCITA A CANNES: “SE LEGGO QUELLO CHE È STATO SCRITTO SU DI ME IN QUESTI ANNI MI SEMBRA UN’OPERA DI FICTION TERRIFICANTE. NOI PORTIAMO AL PUBBLICO IL NOSTRO LAVORO, NON IL NOSTRO PRIVATO. IL MIO RITORNO? IO NON ERO ANDATO DA NESSUNA PARTE…”

Estratto dell’articolo di S. U. per il “Corriere della Sera”

johnny depp si commuove a cannes 3

Mi si nota di più se vengo, non vengo, arrivo in ritardo. Johnny Depp dopo l’abbraccio dei fan sul red carpet e gli applausi del Grand Théâtre Lumière alla proiezione ufficiale di Jeanne du Barry di Maïwenn, manda in tilt il cerimoniale della conferenza stampa ufficiale del film che ha aperto, fuori concorso, Cannes 76. Arriva in ritardo, a conferenza iniziata «troppo traffico» (ma non ci crede neanche lui), poi si dimostra generoso e sincero.

johnny depp a cannes 5

Disarmato e disarmante. […] «Quando ti chiedono di lasciare il cast di un film solo in base a parole al vento, sì ti senti boicottato —il riferimento è al sequel di Animali fantastici — . Ora no. Nel senso che Hollywood non è nei miei pensieri. Non ho bisogno di Hollywood». Il film è uscito martedì in Francia, è secondo al box office. Non ha ancora distribuzione Usa (da noi arriverà il sala con Notorius).

johnny depp a cannes 4

Non si sente più boicottato, ma non ha dimenticato nulla. «Se leggo quello che è stato scritto su di me in questi anni mi sembra un’opera di fiction terrificante. La gente pensa quello che vuole ma la verità è la verità. Noi portiamo al pubblico il nostro lavoro, non il nostro privato». Non vuole sentire parlare di ritorno.

johnny depp maiwenn jeanne du barry

«È solo un bel cliché. Ma quale ritorno? Io non ero andato da nessuna parte. Sono qui, a Cannes, dove sono venuto la prima volta con Emir Kusturica. Viviamo un’epoca molto strana in cui la gente vorrebbe essere sé stessa ma non ci riesce, e si accoda alle vite degli altri. Se volete vivere quel tipo di vita, auguri. Io sarò sempre dall’altra parte».

johnny depp a cannes 1

johnny depp si commuove a cannes 4 johnny depp si commuove a cannes 2 johnny depp jeanne du barry johnny depp maiwenn jeanne du barry johnny depp si commuove a cannes 1 johnny depp maiwenn jeanne du barry johnny depp maiwenn jeanne du barry johnny depp jeanne du barry johnny depp a cannes 2 johnny depp a cannes 3

[…]