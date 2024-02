“NON HO MAI DETTO CHE IN CASO DI VITTORIA DELLA TODDE NON AVREI MESSO PIU’ PIEDE IN SARDEGNA: E’ UNA GRAN CAZZATA” – FLAVIO BRIATORE SMENTISCE IL COMMENTO SUL RISULTATO DELLE ELEZIONI IN SARDEGNA COMPARSO SU DIVERSI SITI - SULLA VITTORIA DI TODDE HA AGGIUNTO: "NON PENSO NIENTE, LA POLITICA NON MI INTERESSA. IL GOVERNO? LE BATTAGLIE SI POSSONO ANCHE PERDERE, L'IMPORTANTE È...” - VIDEO

Estratti da fanpage.it

(...) Briatore ha detto però di non aver mai fatto quella dichiarazione: "Leggo su parecchi siti di un mio presunto commento sul risultato delle elezioni in Sardegna. Non ho mai detto la frase che mi è stata attribuita. Mi congratulo con la signora Alessandra Todde per il risultato ottenuto e Le auguro buon lavoro".

"Sono appena tornato dal Kenya e sono a Dubai, non ho parlato con nessuno delle elezioni regionali in Sardegna. Quereleremo tutti i siti che hanno ripreso quelle mie parole che non ho mai pronunciato", ha detto ancora ad Affaritaliani.it. Sulla vittoria di Todde ha aggiunto: "Non penso niente, la politica non mi interessa. Se è stata eletta dai cittadini le auguro buon lavoro. Non ho detto e non penso nulla, né contro né a favore". Secondo Briatore il governo non sarebbe a rischio: "Le sconfitte arrivano e le battaglie si possono anche perdere, l'importante è non perdere la guerra".

