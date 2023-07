“NON HO NIENTE A CHE FARE CON L’OMICIDIO, QUELLO CHE HO VISSUTO È STATO TERRIBILE. AI LIMITI DEI DIRITTI UMANI” – ILARIA BENATI, NONOSTANTE LE DUE ASSOLUZIONI PER L’OMICIDIO DI CLAUDIA LEPORE, NON PUÒ ANCORA LASCIARE SANTO DOMINGO PERCHÉ LE PARTI CIVILI HANNO PRESENTATO APPELLO: “IO HO CERCATO DI PROTEGGERLA” –“SONO STATA IN CARCERE PER PIÙ DI UN ANNO, A VOLTE SENZA MANGIARE E PORTERMI LAVARE HO FATTO APPELLO AD AMBASCIATA, FARNESINA, CONSOLATO, MA NESSUNO MI HA MAI AIUTATA..."

Estratto dell'articolo di Valentina Lanzilli per www.corriere.it

«Sono stata in carcere per più di un anno, a volte senza mangiare e senza

claudia lepore ilaria benati

poter lavarmi, una condizione ai limiti dei diritti umani». Sono le prime parole della modenese Ilaria Benati, la 45enne assolta nel caso che riguarda l’assassinio di Claudia Lepore, sua ex compagna, trovata cadavere in un frigorifero il 21 gennaio del 2021 a Punta Cana, nella parte orientale della Repubblica Dominicana. Nonostante due assoluzioni però, la 45enne non può ancora lasciare l’isola caraibica perché le parti civilihanno presentato appello.

LA CONDANNA DI ANTONIO LANTIGUA

claudia lepore 5

«Non ho niente a che fare con l’omicidio di Claudia, quello che ho vissuto è stato terribile. Sono cose che non si possono né scordare né superare, cerco solo di affrontare la vita giorno per giorno». Ricordiamo che a più di due anni di distanza per quel terribile delitto poche settimane fa è stato condannato a 30 anni di carcere il 48enne Antonio Lantigua, noto come ‘El Chino’, artigiano di 48 anni ritenuto essere unico responsabile dell’omicidio della donna. […]

«ABBIAMO CERCATO DI PROTEGGERLA»

claudia lepore e ilaria benati

«Noi non conoscevamo Antonio Lantigua, aveva una relazione con Claudia, l’aveva minacciata e lei lo aveva querelato - continua Ilaria Benati -Abbiamo cercato di allontanarla da questo delinquente ma non ci siamo riusciti». […] «Qua puoi mettere una persona in carcere per qualsiasi cosa, anche mentre cammina per strada. Qua sei colpevole fino a prova contraria, non innocente fino a prova contraria come in Italia. Ho imparato a sopravvivere, ho passato giorni senza acqua e senza cibo. Una condizione estrema, oggi sono una guerriera. In questi mesi abbiamo fatto appello ad Ambasciata, Farnesina, Consolato, ma nessuno mi ha mai aiutata, sono molto delusa».

claudia lepore 4

[…] Restano ancora incerti dunque i tempi del suo rientro in Italia. «Non vedo l’ora di abbracciare mamma e nonna che mi sono sempre state vicino», conclude Ilaria. E poi un ultimo messaggio, rivolto ai parenti di Claudia Lepore: «Alla famiglia di Claudia vorrei dire che forse doveva stare più vicina a Claudia quando era ora invece di accanirsi con me ora».

jacopo capasso claudia lepore 1 jacopo capasso claudia lepore 2 claudia lepore 3 Antonio Lantigua claudia lepore 1 claudia lepore 2 claudia lepore 3 claudia lepore 4 claudia lepore 8 claudia lepore 6 claudia lepore 7