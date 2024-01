“NON HO PER NULLA PAURA DELLA MORTE. VORREI ARRIVARE A 130 ANNI” – SANDRA MILO, SCOMPARSA OGGI, A MARZO 2023 FESTEGGIAVA IL SUO NOVANTESIMO COMPLEANNO IN DIRETTA A “UN GIORNO DA PECORA”: “I MIEI FIGLI HANNO PAURA, VORREI TENERE LORO LA MANO QUANDO MORIRANNO” – GLI AMMIRATORI VENTENNI, L’ALLERGIA ALLE MUTANDINE (“DA GIOVANE NON MI PIACEVA L’INTIMO, ANDAVO IN GIRO SENZA”) E IL BACIO PIÙ BELLO: “IL PRIMO DI FELLINI. VENNE IN CAMERINO A CINECITTÀ, MA ME LO RICORDO POCO PERCHÉ SVENNI. LUI MI DISSE…”

IL RICORDO DI SANDRA MILO BY UN GIORNO DA PECORA

Da “Un Giorno Da Pecora" - "Radio1"

Lo scorso marzo Sandra Milo era stata 'festeggiata' in diretta ad Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e aveva raccontato: il bacio più bello della mia vita? Con Fellini, lui mi fece svenire...

Una 'festa' di compleanno, in diretta su Rai Radio1, per i 90 anni di una delle più grandi attrici italiane. Era quanto avvenuto lo scorso marzo a Un Giorno da Pecora, dove i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari avevano festeggiato Sandra Milo, che aveva appena raggiunto quell' importante traguardo e si era raccontata ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1.

Lei ha appena compiuto 90 anni. Ha mai pensato - le avevano domandato i conduttori - a quale età vorrebbe arrivare? “A 130 anni, e farò di tutto per arrivarci”, aveva risposto la Milo.

Come mai spera di arrivare ad un'età tanto importante? “Io non ho per nulla paura della morte, mentre i miei figli ne hanno molta paura. Mi piacerebbe essere presente quando loro moriranno - aveva detto l'attrice a Un Giorno da Pecora -, tenergli la mano e dirgli: 'vai tranquilla, non avere paura, tra poco ti raggiungo anche io, vedrai che vai in un bellissimo posto. E poi mi piacerebbe evitare agli altri il dolore della mia morte'”.

Lei ha avuto tante storie d'amore. Qual è stato il bacio più bello della sua vita? “Il primo bacio di Fellini. Venne in camerino a Cinecittà ma me lo ricordo anche poco perché ero talmente emozionata che...svenni!”

E come reagì il regista? “Mi disse 'che bamboccia che sei, ma come una donna come te che sviene per un bacio?'” Lei ha molti ammiratori, anche oggi. “Beh ho un ammiratore da tanti anni, vive in Emilia Romagna e dice che non si è mai sposato perché mi ha sempre amato. E' un vecchietto, mi dà sempre del lei, una volta è venuto a Roma per conoscermi e ogni anno mi manda dei fiori”.

E il fidanzato che aveva in Veneto ed era molto più giovane di lei che fine ha fatto? “E' finita. Io sono una che dice la verità e non tutti sono così”. Oggi la corteggia ancora qualcuno? “Dei ragazzi molto giovani, che avranno al massimo venticinque o trent'anni. Mi mandano le foto di loro in costume da bagno, coi pettorali ben in vista”.

E cosa le scrivono? “Che vorrebbero conoscermi, che già mi amano...” Lei gli risponde? “No, perché penso siano dei 'collezionisti', che vogliono aggiungere un 'pezzo da 90'...” Lei è stata un'icona di bellezza. Come ha vissuto questo aspetto col passare degli anni? “Se hai vissuto bene viene fuori un'altra bellezza, diversa da quella della gioventù, una sorta di bellezza spirituale che emerge se sei stata felice, in pace con te stessa e gli altri. E senza sensi di colpa”.

Infine, una curiosità: è vero che una volta non la fecero entrare in Iran perché lei dichiarò di avere una collezione di 60mila mutandine? “No, assolutamente no. Anzi -aveva svelato l'attrice a Un Giorno da Pecora l'attrice - da giovane non mi piaceva l'intimo, andavo in giro senza, è così bello andare in giro con un vestito di seta su un corpo nudo. E' bellissimo”.

