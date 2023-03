“NON HO PAURA DI DIFENDERE MATTEO MESSINA DENARO” – IL BOSS HA UN NUOVO DIFENSORE D’UFFICIO: LA PATATA BOLLATA PASSA NELLE MANI DI ADRIANA VELLA, OGGI PRESENTE AL PROCESSO IN CUI "MMD" E’ ACCUSATO DI ESSERE IL MANDANTE DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D’AMELIO - DOPO LA RINUNCIA DELLA NIPOTE E DEL PRECEDENTE DIFENSORE, ADESSO TOCCHERÀ A LEI: “È UN IMPUTATO COME GLI ALTRI E LO DIFENDERÒ COME FAREI PER CHIUNQUE ALTRO. SE UNA FA IL PROPRIO LAVORO NON DEVE TEMERE NULLA…”

adriana vella l avvocato di matteo messina denaro 3

(ANSA) - "Messina Denaro è un imputato come gli altri e lo difenderò come farei per chiunque altro". Lo ha detto l'avvocato Adriana Vella nominata difensore d'ufficio di Matteo Messina Denaro al termine dell'udienza di oggi del processo in cui il boss è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio, che si celebra in Corte d'Assise d'Appello a Caltanissetta.

matteo messina denaro 2

"Il fascicolo è molto ampio - ha aggiunto l'avvocato Vella - e quindi devo studiarlo. Io non ho paura, se una fa il proprio lavoro non deve temere nulla. Mi spaventa solo l'impegno che dovrò affrontare in questi giorni ma non il fatto che difendo Messina Denaro".

matteo messina denaro 1 matteo messina denaro 3 matteo messina denaro 2

adriana vella l avvocato di matteo messina denaro 1 adriana vella l avvocato di matteo messina denaro 2