“NON LASCIARMI MAI” – LA REGINA LETIZIA, LA SERA PRIMA DI SPOSARSI CON FELIPE, NEL 2004, AVREBBE PASSATO UNA NOTTE DI FUOCO CON JAIME DEL BURGO, COGNATO E SEDICENTE AMANTE DELLA SOVRANA – I DUE, NEGLI ANNI, HANNO AVUTO UNA STORIA CHE, POI, AVREBBE AVUTO DEI RITORNI DI FIAMMA - SU TWITTER, JAIME DEL BURGO PUBBLICA IL MESSAGGIO CHE LEI GLI AVREBBE SCRITTO: “STO CONTANDO LE ORE FINO AL NOSTRO PROSSIMO…”

Un re corrotto in esilio contro una regina moderna, la prima senza sangue blu sul trono di Spagna. Una sovversiva, agli occhi di chi difende privilegi immeritati e status quo. «Una nemica, la cosa peggiore mai successa a questa famiglia». Così Juan Carlos, ex sovrano dei Borbone, ora segregato ad Abu Dhabi, definiva la nuora, Letizia Ortiz Rocasolano, moglie di suo figlio Felipe VI e regina consorte di Spagna. Il duello ideologico tra Juan Carlos e Letizia va avanti da vent’anni e potrebbe essere dietro l’ultimo scandalo che ha colpito la Zarzuela. Dal passato della sovrana spunta Jaime del Burgo, ex cognato ed ex amante che all’improvviso decide di liberarsi dei suoi segreti.

Prima in un libro (Letizia y yo, Letizia ed io) e poi in un lungo post sui social (che cancella quasi subito), racconta una storia straordinaria. Del Burgo, 53 anni, imprenditore figlio di un importante uomo politico, sarebbe stato il grande amore di Letizia. Si incontrano nel 2000, si innamorano a Venezia. Come in un feuilleton, proprio la sera in cui lui vuole chiederle la mano, lei gli svela di avere un altro, “uno importante”. Si separano per un po’, ma la notte prima delle nozze, nel 2004, Letizia lo convoca e lo prega: «Non lasciarmi mai».

La relazione sarebbe dunque continuata sotto il naso di Felipe, che pure è amico di del Burgo e lo considera un confidente. L’uomo conosce tutti i segreti della bella Letizia. Sostiene che quando incontra il futuro re è già incinta di un amante, David Tejera, ma abortisce di nuovo per non compromettere la relazione (il primo aborto lo avrebbe avuto a 19 anni). Eppure, poi si comporta da scellerata con il rischio di essere scoperta. Burgo racconta che avrebbero amoreggiato a bordo piscina, al Palazzo della Zarzuela.

Dice che i servizi segreti si sarebbero introdotti in casa sua in Svizzera per sottrarre le presunte prove della relazione, ma lui conserva tutto - video, foto, messaggi - nella cassetta di sicurezza di una banca. Su Twitter pubblica quella che dovrebbe essere la prova regina, un'immagine di Letizia, incinta, avvolta in una sciarpa scura, e il messaggio che lei gli avrebbe scritto: «Amore, indosso la tua pashmina, è come se ti avessi al mio fianco, mi protegge. Sto contando le ore fino al nostro prossimo incontro. Ti amo».

La foto non è datata e in sé non prova nulla. Centinaia di persone hanno commentato il post, difendendo la regina e minacciando l'autore di morte, tanto che del Burgo qualche ora dopo cancella il profilo (poi riattivato). Ma continua a sostenere che Letizia avrebbe divorziato dal marito, che sarebbero andati a vivere insieme a Los Angeles e avrebbero avuto un figlio tramite maternità surrogata. Finché, all'improvviso, nel 2011, lei interrompe la relazione. E del Burgo che fa? Nel 2012 sposa la sorella, Telma Ortiz, da cui si separa due anni dopo. Ora, però, sembra che le dichiarazioni dell'imprenditore non siano poi così spontanee.

Dietro potrebbe esserci l'ombra lunga di Juan Carlos, il re degli scandali, costretto ad abdicare nel 2014 per via di accuse pesanti, illeciti finanziari, corruzione e varie storie extraconiugali. […] Ma perché proprio adesso? La regina è più popolare che mai. In occasione del suo cinquantesimo compleanno, l'anno scorso, El Mundo aveva scritto: «Compie 50 anni in un momento propizio. Perfino i media meno monarchici la lodano e la esaltano come la salvatrice della nostra monarchia». Femminista, professionale, perfezionista e tanto diretta da sembrare maleducata, Ortiz ha faticato a conquistarsi l'appoggio di media e popolo.

Quando incontra Felipe è una giornalista televisiva già nota, divorziata, indipendente, famiglia borghese e repubblicana, papà reporter e mamma infermiera. Subisce gli abusi e le critiche di tutte le commoner che sposano un principe, incassa misoginia e body shaming («troppo magra», «troppo muscolosa»), le accuse di arrampicatrice sociale, di rovina dei Borbone. Tutto già visto con altre outsider come Lady Diana, Meghan Markle, Charlene Wittstock, Camilla Parker Bowles. […]

