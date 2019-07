“NON METTERÒ MAI PIÙ PIEDE NELLA CITTÀ CHE MI HA TRADITO” – MORGAN INVIA UNA LETTERA VELENOSISSIMA AL SINDACO DI MONZA (ED EX AMICO) DARIO ALLEVI: “LA VIGLIACCHERIA CON CUI LA MIA CITTÀ HA NEGATO IL RISPETTO A UN UOMO CHE HA SOLO PORTATO LE SUE ORIGINI NEL PALMO DI MANO” – DOPO LO SFRATTO E L’OPPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SUTRI, IL CANTANTE POTREBBE ANDARE A NEPI…

Alessandro Pagliuca per www.ilgiornale.it

Morgan dopo lo sfratto dalla sua abitazione in via Adamello a Monza si sfoga in una lunghissima lettera indirizza a Dario Allevi, il sindaco della città che a suo dire era un amico. Parole dure quelle pronunciate dal cantautore che si è sentito tradito dalla sua stessa città per via dello sfratto subito con conseguente vendita dall’asta della sua abitazione.

Morgan ha puntato il dito contro il primo cittadino di Monza dichiarando la sua rabbia nei suoi confronti: "Non metterò mai più piede nella città che mi ha tradito". Non solo, il cantante ha anche sottolineato il fatto che la città brianzola l'ha abbandoanto: "La vigliaccheria con cui la mia città ha negato il rispetto a un uomo che ha solo e sempre portato le sue origini nel palmo di mano". Una situazione sicuramente non facile per l’ex coach di The Voice of Italy Marco Castoldi che per fortuna ha trovato aiuto in Vittorio Sgarbi che continua a rimanerli a fianco: "Uomo di grande intelligenza, di profonda conoscenza e che sa leggere l’arte come pochi al mondo".

Morgan dopo lo sfratto arriverà a Nepi?

L’opposizione del consiglio comunale di Sutri all’arrivo al secondo piano di Palazzo Savorelli di Morgan ha fatto letteralmente infuriare Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte ha tuonato contro l’amministrazione del paese: "Una opposizione ottusa lo ha ha messo sullo stesso piano di uno che reclama un alloggio popolare, facendolo apparire come un privilegiato. Mi vergogno io per loro, per la miseria di argomenti che andrebbero bene se fatti in una osteria, ma che non sono degni di rappresentanti istituzionali che fanno apparire Sutri per quella che non è.

C’è più sensibilità nella gente comune che in questi soggetti che in nome di una sterile contrapposizione politica umiliano non tanto Morgan ma la loro città". Intanto dalla città di Nepi hanno fatto sapere di essere disponibili ad accogliere lo studio museo di Morgan. Spetta al musicista decidere se accettare o meno la proposta. Intanto lo stesso Morgan ha deciso di inviare una relazione al ministero dei Beni Culturali, perché si pronunci su un tema del tutto non legiferato, riguardo al patrimonio artistico in generale e al ruolo degli artisti nel contesto sociale.

