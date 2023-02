24 feb 2023 18:42

“NON MI HAI MAI CONFESSATO PER CHI AVESSE SCRITTO ‘MALAFEMMENA’” – L’AMICIZIA TRA UN GIOVANISSIMO MAURIZIO COSTANZO E TOTÒ, CHE INTERVISTÒ PER LA PRIMA VOLTA QUANDO AVEVA 21 ANNI: “SULLA CANZONE SE NE SON DETTE DI TUTTI I COLORI. CHE FOSSE PER LA PRIMA MOGLIE O PER LA FIGLIA. MI RACCONTÒ CHE NEL QUARTIERE DI NAPOLI LO CHIAMAVANO ‘O SPIONE PERCHÉ ERA SOLITO GUARDARE DALLA FINESTRA ALL’INTERNO DELLE ALTRE CASE E…” - VIDEO