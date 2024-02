“NON MI HANNO VENDUTO L’ACQUA A FIUMICINO PERCHÉ SONO RUSSA” – LA DENUNCIA DI UNA RAGAZZA RUSSA CHE VIVE DA DIECI ANNI IN ITALIA E CHE SI È VISTA RIFIUTARE LA POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE UNA BOTTIGLIETTA D’ACQUA AL DUTY FREE DELL’AEROPORTO: “MI HANNO CHIESTO SE AVEVO IL PASSAPORTO RUSSO E DOPO MI È STATO DETTO CHE NON POTEVANO VENDERMI NULLA” – IL VIDEO POSTATO SUI SOCIAL È DIVENTATO VIRALE COSTRINGENDO AEROPORTI DI ROMA A PRESENTARLE LE SCUSE… VIDEO

Estratto dell'articolo di Ester Palma per www.corriere.it

bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 9

«Sei russa? Per te niente acqua». La denuncia è di una ragazza che vive da 10 anni in Italia con un regolare permesso di soggiorno, Anna: la vicenda sarebbe accaduta domenica pomeriggio nel duty free Aelia (il più grande d'Europa, gestito dalla multinazionale Lagardere) dell'aeroporto di Fiumicino. Lo racconta la stessa ragazza, in partenza per Erevan, in un video diventato virale sui social.

«Volevo comprare una bottiglietta d'acqua, quando ho mostrato la carta d'imbarco, la collega della cassiera è intervenuta per chiedermi se avevo il passaporto russo». La ragazza risponde di sì e chiede se deve mostrarlo: «Mi dispiace ma in questo caso non posso venderle l'acqua». […]

Non sarebbero valse a niente le proteste di Anna che ha spiegato come nei suoi 10 anni a Roma non le sia mai successo niente di simile. «Pago le tasse come tutti, ho gli stessi diritti degli italiani» E conclude amaramente, parafrasando Orwell: «E' vero che l'uguaglianza è per tutti, ma c'è sempre qualcuno più uguale degli altri».

bottigliette d acqua

Aeroporti di Roma ha presentato, sempre sui social, le sue scuse alla ragazza: «Gentile Anna, siamo costernati e ci rammarichiamo per l'accaduto. Il comportamento descritto non è assolutamente in linea con gli standard applicati dai partner commerciali di Adr». E aggiunge: «Abbiamo subito trasmesso la sua segnalazione al gestore del duty free che ha immediatamente avviato le verifiche e prenderà i provvedimenti disciplinari del caso nelle prossime ore. […] ».

bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 8 aeroporto fiumicino 2 aeroporto fiumicino 1 bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 7 bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 6 bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 1 bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 4 bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 3 bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 2 bottiglietta d acqua rifiutata a ragazza russa a aeroporto fiumicino 5