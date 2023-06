“NON MI IMPORTA QUELLO CHE DICONO DI LUI. IO GLI PERDONO TUTTO” - A DARE L’ULTIMO SALUTO A BERLUSCONI IN PIAZZA DUOMO C’ERA TANTA GENTE COMUNE CHE VEDEVA IL CAV COME UN DIO: “SE LA MORTE SI È PRESO UNO COME LUI, ALLORA IO CHE SPERANZE HO?”, “QUESTA GIORNATA È IL FLOP TOTALE DELLA MAGISTRATURA. DAI SERVIZI SOCIALI AL FUNERALE DI STATO: HA VINTO SILVIO!”, “MI SONO SVEGLIATO ALLE 3 DEL MATTINO. MA PER SILVIO, UNO CHE DORMIVA 4 ORE A NOTTE PER LAVORARE, È IL MINIMO CHE POTESSI FARE…”

Estratto dell’articolo di Niccolò Zancan per “la Stampa”

Arrampicati ai piedi del monumento equestre di Vittorio Emanuele II, […] stanno gli amici di Silvio Berlusconi che lui non ha mai conosciuto. […] «Mi chiamo Rodolfo Bianchi, sono vedevo, elettricista in pensione. Ho l'età di Silvio. E se la morte si è preso uno come lui, allora io che speranze ho?». In quel momento dalle casse collegate al maxi schermo risuonano le parole più forti dell'omelia: «Essere contento! E sperimentare che la gioia è precaria!».

Esattamente questo è il sentimento popolare nel giorno del funerale di Silvio Berlusconi: una gigantesca malinconia, una disillusione. Sono passati troppi anni per tutti. E adesso è difficile credere alla felicità. «Un Milan come il suo non lo vedremo mai più» dice l'ex metalmeccanico Roberto Dagostino. Questa è la morte di un personaggio pubblico entrato così tanto nella vita privata degli italiani, che quelli che sono qui adesso a salutarlo è come se si accomiatassero da una parte della propria esistenza.

[…] Parte il coro della curva del Milan: «Un presidente! C'è solo un presidente!». Parte un applauso dalle prime file. Si avvicina un signore per dire quello che gli sta a cuore. «Sai cos'è questa giornata?», chiede retoricamente il cavalier Silvio Ippoliti, già docente universitario e manager. «Questa giornata è il flop totale della magistratura. Dai servizi sociali al funerale di Stato: ha vinto Silvio!».

Quando portano via la bara, restano le bandiere in aria e in terra le carte dei panini. Tutti vogliono un selfie con un capo ultrà. Una prova immanente di Berlusconismo. L'aver trasformato il calcio in spettacolo e ogni persona in un potenziale personaggio. Così all'inizio fanno le foto con Giancarlo Capelli detto «il Barone» perché nessuno come lui rappresenta la Curva Sud del Milan, ma poi fanno le foto con Giancarlo Capelli detto «il Barone» perché sta facendo foto con tutti. «Ma chi è?».

[…] dietro alle transenne, stava il popolo di Silvio. Ecco perché in molti si sono arrampicati lassù. Per avere una vista diretta. Come dal tinello di casa sulla tv commerciale. Applauso per Mario Draghi. Applauso più forte per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tifo da stadio per Silvio B. […] Il signor Antonio Petrella da Caserta: «Mi sono svegliato alle 3 del mattino. Ma per Silvio, uno che dormiva 4 ore a notte per lavorare, è il minimo che potessi fare». Il fabbro in pensione Albereto Capitanio: «Non mi importa quello che dicono di lui. Io gli perdono tutto».

E in questo gigantesco cantico delle gesta di Berlusconi, una signora a un certo punto ha detto la frase finale. La frase che spegne la luce. E fa calare il sipario. Lì intorno, tutti si sono voltati a guardare. Guardavano la signora Helen Owie, originaria della Nigeria, da trent'anni in Italia, che mentre ancora applaudiva e ancora piangeva ha detto così: «Menomale che Silvio c'era».

