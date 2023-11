“NON MI SONO MAI SENTITA NÉ LESBICA, NÉ BISESSUALE, NÉ ETERO” – AVVERTITE FRANCESCA PASCALE CHE LA MOGLIE PAOLA TURCI NON HA ANCORA CAPITO A QUALE PARROCCHIA APPARTIENE: “IL MATRIMONIO CON UNA DONNA? NO, NON ME LO ASPETTAVO: SONO SOLO INNAMORATA DELLA DONNA CHE HO SPOSATO, SENTO FINALMENTE DI AVERE FATTO LA SCELTA GIUSTA. IL PRIMO INCONTRO? SIAMO STATE SUBITO INTIME…” - VIDEO

Estratto di Monica Coviello per www.vanityfair.it

«Il matrimonio con una donna? No, non me lo aspettavo: non avevo mai amato prima una donna». Paola Turci, in dialogo con il direttore Simone Marchetti al Vanity Fair Stories, ha raccontato come è nata la sua storia d’amore con Francesca Pascale, che ha sposato il 2 luglio 2022. La cantante ha conosciuto la moglie a Torino, la sera del debutto del suo tour teatrale. «Siamo state subito intime. Non è che ci siamo dette chissà che cosa, non me lo so spiegare, ma avevo voglia di rivederla».

Il matrimonio, che è stato celebrato a Montalcino, in provincia di Siena, è stato un momento così emozionante («Abbiamo pianto tantissimo»), che per Paola Turci «per vivere quel momento è valsa la pena di unirsi».

Sul piano dei diritti, però, «la disconnessione tra persone e palazzi del potere rimane davvero evidente», e la cantante si augura che «i nostri figli e i nipoti non vivano più nella paura di essere discriminati e sottovalutati». E che possano smettere di essere etichettati. A lei, le definizioni, sono sempre state strette: «Non mi sono mai sentita né lesbica, né bisessuale, né etero: sono solo innamorata della donna che ho sposato, sento finalmente di avere fatto la scelta giusta».

