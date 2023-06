“NON MODIFICARE LE FOTO, POI LA GENTE TI VEDE SENZA FILTRI E CI RIMANE MALE” – CHANEL TOTTI FINISCE DI NUOVO NEL MIRINO DEGLI ODIATORI DELLA RETE: LA FIGLIA DEL PUPONE AVEVA POSTATO UNA FOTO IN POSA, DI SPALLE, CON IL LATO B PRONUNCIATO E GLI HATER SI SONO SCATENATI – POCHI GIORNI FA LA RAGAZZA ERA COMPARSA ACCANTO AL FIDANZATO ALL’ULTIMA PUNTATA DELL’“ISOLA DEI FAMOSI”. ERA BASTATA QUALCHE INQUADRATURA PER ESSERE ACCUSATA DI USARE TROPPI FILTRI SUI SOCIAL: “IRRICONOSCIBILE…”

Estratto dell'articolo di www.liberoquotidiano.it

Ormai Chanel Totti viene criticata più del papà […] L’ultima occasione buona per dare contro all’adolescente, figlia di papà Francesco e mamma Ilary Blasi, è una foto postata su Instagram che lei è solita fare per condividere anche i diversi outfit. Appare immersa in un giardino con dei divani, in piedi, di spalle con il Lato B pronunciato verso l'esterno.

Pioggia di commenti negativi subito, con una vena più che polemica.

Un hater, alla vista dello scatto, esclama: “Ma sta posa? Dai su…”. Poi altri a ruota: “Rifatta a 15 anni…”, “Na santa praticamente!”, “Tale madre, tale figlia”, “Io fossi in te starei un po' più storta…”, “Non modificare le tue foto, perché poi quando ti vedono al naturale senza filtri ci rimangono male”. […]

Per fortuna, ci sono anche utenti che intervengono in suo favore, come qualcuno che scrive: “Ma vi rendete conto quanto fate schifo . Scrivete delle cattiverie inaudite contro una ragazzina di 15 anni che fa ne più e ne meno di quello che fanno le ragazzine della sua età.

E poi magari avete il coraggio di criticare il bodyshaming o battervi per i diritti dei più deboli. E per criticare vi nascondete dietro profili fasulli. Quando passate davanti allo specchio e vi guardate, sp****evi in un occhio. Anzi tutti e due”.

