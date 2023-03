20 mar 2023 15:05

“NON MORIRÒ DI TUMORE, APPENA NON CE LA FACCIO PIÙ MI UCCIDERÒ A CASA” – L’ULTIMA MOSSA STUDIATA DA MATTEO MESSINA DENARO: VOLEVA SUICIDARSI, FORSE CON LA PISTOLA TROVATA NEL SUO COVO, E AVEVA COMUNICATO IL SUO PIANO IN UN PIZZINO SEGRETISSIMO INVIATO ALLA SORELLA ROSALIA CHE AVREBBE DOVUTO RITROVARE IL CORPO – UNA MESSA IN SCENA COME QUELLA ARCHITETTATA DAL PADRE CHE SI FECE TROVARE MORTO, IN GIACCA E CRAVATTA, NELLE CAMPAGNE DI CAMPOBELLO...