«Vi sembra un incidente?». «Lo ha fatto apposta!». «Quello è un calcio voluto e vista la sua storia di giocatore aggressivo non mi stupisce». Si moltiplicano, in rete, i gravi commenti che tingono di giallo un dramma avvenuto sul campo di gioco, e ripreso dalle telecamere che lo hanno poi mostrato al mondo intero.

Adam Johnson […] è morto a soli 29 anni durante uno scontro avvenuto nella partita di hockey della sua squadra, i Nottingham Panthers, contro gli Sheffield Steelers. Nella scena, che si è consumata sotto gli occhi della famiglia e della fidanzata, si vede il giocatore Matt Petgrave arrivare in volata contro un avversario dei Panters e, mentre gli dà una spallata, alza la gamba all'indietro. La lama del suo pattino finisce proprio sulla gola di Johnson che si trovava lì. Il taglio è netto e profondo e subito la pista si riempie di sangue. Per lui non c'è più scampo, nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi.

[…] Le due squadre lo hanno poi definito «uno strano incidente» e la polizia ha aperto un'indagine per omicidio. […] Un passo doveroso anche se alcuni la conclusione del caso l'hanno già scritta, tra insulti razzisti e verdetti di omicidio: «Lui è così, un giocatore sporco», ha commentato Jesse Watters a Fox News.

Jermaine Wiggins, ex giocatore della Nfl che ora è commentatore radiofonico, ha rincarato la dose: «Se lo guardi lo prende a calci. Sembra che non sia stato un incidente», ha detto rivolgendosi al co-conduttore che però lo ha smentito: «No! Non sembra affatto intenzionale. Di cosa stai parlando? No, non è affatto così».

«Sembrava intenzionale. Era un calcio di Kung Fu. I miei occhi non mentono, anche se vorrei sbagliarmi», ha denunciato invece un giocatore, Chris Therien, su X. […] Intanto, i fan dei Panthers corrono in sua difesa, sottolineando che «nessuno era da incolpare» per il «terribile incidente» e che Petgrave «era apparso sotto choc» subito dopo l'incidente.

