“NON OSATE LANCIARMI ADDOSSO QUALCOSA” – ADELE SI INCAZZA DURANTE UN CONCERTO A LAS VEGAS E, TENENDO IN MANO UNO “SPARA T-SHIRT”, SI SCAGLIA CONTRO GLI SCIROCCATI CHE CONTINUANO A LANCIARE OGGETTI AGLI ARTISTI: “È ORA DI FINIRLA. CI SONO PERSONE CHE HANNO DIMENTICATO LA FOTTUTISSIMA ETICHETTA” – POCHI GIORNI FA UNO SVALVOLATO HA TIRATO SUL PALCO DI PINK LE CENERI DELLA MADRE E… - VIDEO

Estratto del'articolo di Alberto Simoni per www.lastampa.it

adele 1

Bebe Rexha ha un occhio nero e dei cerotti attorno. Regalo di un fan che le ha scagliato addosso un cellulare mentre l’artista stava cantando I’m Good (Blue) durante il suo show a New York . L’uomo è stato arrestato. […] Kelsea Ballerini invece è stata raggiunta al volto da un braccialetto, anche quello lanciato da un fan delle prime file. La cantante era in tour in Idaho, si è fermata per un attimo, è rientrata nel backstage visibilmente scioccata e dopo essersi assicurata che tutto fosse in ordine ha ripreso a suonare. […]

Il caso più clamoroso al confine fra trash e follia però l’ha vissuto Pink, che durante un concerto a Londra ha visto atterrate sul palco un sacchetto. «È tua madre questa?», si è sentita la sua voce mentre si rivolge a uno spettatore la cui mamma probabilmente aveva una passione viscerale per la cantante tanto da spingere il figlio a spargerne le ceneri sul palco. Pink ha poi ripreso a cantare. Lil Nas X in Svezia ha avuto come regalo sul palco un giocattolo erotico, ma pure Harry Styles - qualche mese fa - è stato colpito da un oggetto agli occhi. […]

adele 2

Adele da Las Vegas dove sta tenendo una serie di live al Caesar’s Palace, è sbottata davanti al suo pubblico e con linguaggio assai colorito l’ha sfidato: «Non osate, c***”, lanciarmi addosso qualcosa. È ora di finirla di tirare oggetti agli artisti». Il fatto è che - ha notato Adele, il cui sfogo è stato ripreso da uno spettatore e rilanciato su TikTok - ci sono persone che non sanno come ci si deve comportare «hanno dimenticato la fott****ma etichetta».

adele 3

Mentre si lanciava nella sua intemerata a difesa dei colleghi e pure della sua incolumità, Adele aveva in mano uno «spara t-shirt», ovvero una pistola attorno alla quale sono avvolte le magliette che lei lancia al pubblico adorante. «Forse dovrei restituirlo», ha detto scoppiando in una risata.

adele 4 pink e le ceneri della madre di una fan 6 pink e le ceneri della madre di una fan 5 pink e le ceneri della madre di una fan 8 pink e le ceneri della madre di una fan 7

[…]