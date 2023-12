“NON PENSARE DI FOTTERMI PERCHÉ SE MI CADI DAL CUORE NON CI RISALI PIÙ” - IL 41ENNE KOSOVARO BUJAR FANDAJ È STATO ARRESTATO PER L'OMICIDIO DI VANESSA BALLAN, LA 27ENNE INCINTA ACCOLTELLATA A MORTE IN PROVINCIA DI TREVISO - L'UOMO ERA GIA' STATO DENUNCIATO DALLA DONNA DOPO LA FINE DELLA LORO RELAZIONE - DOPO L'OMICIDIO, IL KILLER HA CERCATO DI DEPISTARE LE INDAGINI, PUBBLICANDO UNA FOTO SU INSTAGRAM MENTRE ATTRAVERSAVA IL CONFINE CON LA SLOVENIA E DEI VIDEO SU TIKTOK, MA INVECE E' STATO TROVATO VICINO CASA - L'UOMO AVEVA PROVATO A RICATTARE LA VITTIMA CON I FILMATI DELLA LORO RELAZIONE...

1. FEMMINICIDIO NEL VENETO: VANESSA BALLAN UCCISA DALLO STALKER

Estratto dell'articolo di Fabrizio de Jorio per www.rainews.it

vanessa ballan

L'Italia piange ancora una donna vittima di violenza di genere: poche settimane dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, Vanessa Ballan, 27 anni, è stata brutalmente assassinata davanti alla porta di casa nella tranquilla frazione di Spineda, nel comune trevigiano di Riese Pio X.

Bujar Fandaj, il presunto omicida, rintracciato in pochissimo tempo dai carabinieri di Treviso, è un kosovaro di 41 anni, già denunciato da Vanessa per stalking ad ottobre. Nonostante la denuncia, la giovane donna è stata vittima di un atroce delitto: colpita da almeno sette coltellate al torace, Vanessa, in attesa del suo secondo figlio, lascia un bambino di quattro anni, che al momento dell'aggressione era a scuola materna.

L'allarme è stato dato poco dopo le 14,00 da un vicino di casa, che ha avvertito il 118, giunto sul posto assieme ai carabinieri. A scoprire il cadavere il marito della donna, Nicola Scapinello, che sotto choc è stato condotto alla caserma dei carabinieri ed è stato sentito a lungo dagli inquirenti. Dalla deposizione del marito è emerso subito come possibile sospetto Fandaj, cittadino kosovaro conoscente della coppia che risiede ad Altivole, comune confinante con Riese.

[…]

bujar fandaj

Bujar Fandaj, l'assassino, inizialmente era riuscito a fuggire, ma grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri è stato catturato poche ore dopo. Il suo coinvolgimento nella vita di Vanessa e Nicola era noto e la denuncia per stalking presentata dalla vittima ad ottobre aveva già fatto emergere la pericolosità dell'uomo.

E dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin, il Veneto si prepara a un nuovo giorno di lutto regionale per un'altra vittima di femminicidio. Il presidente Luca Zaia ha commentato questo brutale assassinio, sottolineando la necessità di una risposta ferma da parte della società e delle istituzioni. "Assistiamo a una spirale di violenza che necessita da parte di tutta la società, a partire dalle istituzioni, di una risposta assolutamente ferma. Posso già annunciare che darò mandato affinché la Regione Veneto disponga il lutto regionale il giorno delle esequie di Vanessa Ballan", ha concluso Zaia. […]

bujar fandaj

2. I VIDEO, IL RICATTO, LO STALKING: CHI È BUJAR FANDAJ, ARRESTATO PER L’OMICIDIO DI VANESSA BALLAN A SPINEDA

Estratto dell'articolo di Alessandro D’Amato per www.open.online

Era a poca distanza dalla sua abitazione quando Bujar Fandaj è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso Vanessa Ballan a Spineda nel comune di Riese Pio X. […] Si temeva che avesse varcato il confine tra Italia e Slovenia. Invece era vicino casa sua ad Altivole. […] Aveva avuto una relazione con Vanessa per circa un anno, poi i due si erano lasciati. Lei, che faceva la commessa all’Eurospin era tornata con il marito Nicola Scapinello, piastrellista 28enne. […]

vanessa ballan

I FILMATI E LE FOTO SU INSTAGRAM

Bujar Fandaj ha tentato di depistare le sue ricerche. Dopo l’omicidio ha pubblicato un video su TikTok in cui diceva: «Sono fatto così, ti do subito cuore, trasparenza e sincerità ma non pensare di fottermi perché se mi cadi dal cuore non ci risali più». Poi una foto su Instagram che ritraeva un cartello stradale ai confini con la Slovenia. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione la prima volta, in mattinata, la casa era vuota. La sua auto era parcheggiata all’ingresso. In un altro filmato su TikTok diceva: «Mia madre mi ha cresciuto come la persona più gentile e dolce che tu abbia mai incontrato, ma se mi manchi di rispetto scoprirai perché porto il cognome di mio padre». Aveva lasciato la sua famiglia da due anni, in Veneto viveva da solo.

vanessa ballan

CHI È BUJAR FANDAJ

Il cittadino kosovaro aveva un’impresa di pittura, la 7Colors. […] Dopo la fine della relazione andava a trovarla al supermercato per perseguitarla. E le aveva anche detto di avere dei video della loro intimità, che voleva consegnare al marito. Il 25 ottobre Vanessa e Nicola lo hanno denunciato per stalking. Il 27 ottobre la casa di Fandaj era stata perquisita. I carabinieri avevano sequestrato tre telefoni.

IL RICATTO E LA PERQUISIZIONE

[…] ieri Fandaj ha sfondato una porta finestra ed è entrato nella villetta a schiera di via Fornasette dove abitava Vanessa. I carabinieri hanno trovato la vittima nel sottoscala in un lago di sangue. Le ferite alle mani testimoniano il suo tentativo di difendersi. Il delitto è avvenuto tra le 11,30 e mezzogiorno. […]

ARTICOLI CORRELATI

omicidio vanessa ballan vanessa ballan. bujar fandaj Vanessa Ballan Vanessa Ballan Vanessa Ballan vanessa ballan vanessa ballan