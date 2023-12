“NON POSSO AVERLA PALPEGGIATA, HO LA MANO A FORMA DI ARTIGLIO” – L’INCREDIBILE STORIA DI UN 62ENNE TORINESE PORTATO IN TRIBUNALE DA UN’AGENTE IMMOBILIARE 60ENNE CHE LO ACCUSA DI AVERLA PALPEGGIATA - LA DONNA SOSTIENE DI ESSERE STATA TOCCATA SUL SEDERE CON ENTRAMBE LE MANI, MA L’UOMO SI È DIFESO, PARLANDO DI CIRCOSTANZA IMPOSSIBILE: “HO UN DEFICIT AL BRACCIO SINISTRO. NON SOLO NON RIESCO A MUOVERLO DAL GOMITO IN GIÙ, MA HO LA MANO A FORMA DI ARTIGLIO E IL PALMO NON SI APRE…”

Una consulenza di parte del pubblico ministero e una perizia del Tribunale. Due specialisti a confronto per valutare se la disfunzionalità del braccio sinistro dell'imputato possa consentirgli di palpeggiare una donna. Di questo si discute in un processo che ha come protagonista un 62enne torinese accusato dal sostituto procuratore Chiara Canepa di violenza sessuale per aver molestato una signora di 60 anni.

I fatti risalgono al giugno 2020. [...] la donna è un agente immobiliare e l'uomo voleva mettere in vendita l’appartamento. «Sono entrata in camera da letto. Lui era alle mie spalle - ha spiegato la signora -. Ad un tratto, mentre mi avvicinavo alla porta finestra per osservare il balcone, mi è arrivato addosso e mi ha palpeggiato la schiena e i glutei con entrambe le mani». La donna ha anche raccontato di essersi spaventata: «Eravamo soli in uno spazio stretto tra l’armadio e il letto. Mi sono divincolata e sono scappata via».

In aula, l'uomo ha negato l'approccio sessuale. Aggiungendo che potrebbe averla involontariamente sfiorata, ma certo non l'ha palpeggiata. Non fosse altro che il suo braccio sinistro ha una disfunzionalità che non gli avrebbe consentito di toccarla come descritto nel capo d'imputazione: in sostanza, oltre a non ruotare completamente il braccio dal gomito in giù, l’imputato ha la mano che forma un artiglio e il palmo non si apre.

Da qui la necessità di interpellare gli esperti e capire quali movimenti siano realmente consentiti all'uomo.

[…] Per il perito del giudice l'imputato non finge, ha un deficit all'arto: le sue dita sono nella posizione «ad artiglio» e non sarebbe in grado di aprire la mano «a coppa». Dal canto suo la vittima insiste: «[…]Non capisco cosa importa se ha usato il palmo o solo le dita. In ogni caso, mi ha afferrato con entrambe le mani». Adesso la parola passa ai giudici[…]

