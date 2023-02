22 feb 2023 19:56

“NON POTETE PISCIARE QUI, QUESTA È ZONA NOSTRA” – SEI RAGAZZI SONO STATI PICCHIATI A SANGUE DA UNA BABY GANG, CHE LI HA SORPRESI A URINARE IN UN VICOLO DI NAPOLI: IN VENTI SI SONO ACCANITI CONTRO I GIOVANI CHE SONO FINITI IN OSPEDALE – IL RACCONTO DI UN 17ENNE: “MI HANNO DATO CALCI ALLA SCHIENA E IN FACCIA. IL MIO AMICO HA SUBITO UNA FRATTURA AL NASO E ALLA MANDIBOLA E…”